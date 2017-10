Autofahrer und BVG-Fahrgäste müssen am kommenden Wochenende mit chaotischen Verhältnissen in Spandau rechnen. Die Heerstraße wird zwischen Magistratsweg und Sandstraße komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Grund ist die dringend notwendige Sanierung der Fahrbahn. Die Sperrung beginnt am Freitag um 20 Uhr und soll am Montag um fünf Uhr früh wieder aufgehoben werden. Während dieser Zeit wird praktisch rund um die Uhr gearbeitet, um die Verkehrsbehinderung auf das Wochenende zu beschränken. Der Individualverkehr wird in beiden Richtungen über Nennhauser Damm, Brunsbütteler Damm, Kloster- und Wilhelmstraße umgeleitet, teilte die Verkehrslenkung Berlin mit. Der Busverkehr wird „ortsnah“ umgeleitet. Radfahrer und Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen.



Die Arbeiten erfolgen im Rahmen des Sonderprogramms Straßensanierung 2017. Bereits im September vergangenen Jahres war das Teilstück der Heerstraße zwischen Wilhelmstraße und Sandstraße ebenfalls an einem Wochenende saniert worden. In die damalige Sperrzeit fiel die Pyronale auf dem Maifeld. Am kommenden Wochenende hat Hertha BSC ein Auswärtsspiel.

