Ein Passant ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr vor dem Spandauer Rathaus von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Fußgänger hatte offenbar den Altstädter Ring in Höhe der Einmündung der Seegefelder Straße an der ampelgeregelten Kreuzung überquert und war auf der linken Fahrspur nach dem Mittelstreifen von einem Opel mit Regensburger Kennzeichen angefahren worden, der in Richtung Falkenseer Platz unterwegs war. Er muss gegen dessen Windschutzscheibe geschleudert worden sein, die völlig zersplitterte und tief eingedrückt wurde. Der Passant wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und längere Zeit in einem Rettungswagen betreut, weil er offenbar zunächst nicht transportfähig war. Eine Frau wurde in einen weiteren Rettungswagen verbracht, ein Mann, bei dem es sich offenbar um den Unfallfahrer handelte, von Feuerwehr-Sanitätern betreut.

Die Unfallstelle wurde von der Polizei abgesperrt. Foto: During

Zahlreiche Schaulustige umringten Sanitäter und Notarzt bei der Versorgung des Unfallopfers und konnten erst nach einiger Zeit von eintreffenden Polizeikräften zurückgedrängt werden. Der Altstädter Ring in Fahrtrichtung Norden und die Seegefelder Straße in Richtung Rathaus wurden gesperrt. BVG-Busse konnten zunächst passieren. Vor dem Rathaus befindet sich der größte Busverkehrs-Knotenpunkt des Bezirks. Wegen der umfassenden Unfallaufnahme rechnete die Polizei, die zunächst keine näheren Angaben zum Unfallhergang machen konnte, mit einer mehrstündigen Sperrung im Kreuzungsbereich.

