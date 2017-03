Im Büro von Andreas Otti, Stadtrat für Liegenschaftsmanagement, Umwelt- und Naturschutz, hängt prominent das Konterfei von CSU-Übervater Franz Josef Strauß. „Strauß war mein politisches Vorbild“, erzählt Otti, 48. „Seinetwegen bin ich in die CSU eingetreten.“ Inzwischen ist Otti nicht mehr in Bayern in der CSU, sondern als Neu-Spandauer in der AfD.

Und was hängt hinter Bürgermeister Helmut Kleebank? Ein dolles Bild vom großen Willy Brandt? Antwort des Bezirkschefs (SPD):“Die Bilder im Bürgermeisterbüro sind eine Leihgabe von geistig behinderten Künstlern und Künstlerinnen aus der Künstlerwerkstatt des Mosaik.“

Aber bei der CDU bestimmt ein schmissiges Bild von Konrad Adenauer, oder? Nein, erzählt uns Baustadtrat Frank Bewig: „Bei mir im Büro hängen drei Bilder, an denen mein Sohn persönlich beteiligt war – als er vier Jahre alt war". Und ein Bild hat er auch gleich mitgeschickt - hier ist es:

Das Büro von Stadtrat Frank Bewig (CDU). An der Wand hängen Bilder seiner Kinder. Foto: privat

