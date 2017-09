"Das Internet ist kaputt", schrieb Sascha Lobo schon zu politisch ruhigeren Zeiten. Seitdem sind verschiedene Versionen des Warnrufs des Berliner Ur-Bloggers zu hören, "Der Diskurs ist kaputt" zum Beispiel, oder gleich: "Das System ist kaputt". Zwar verhärten sich politische Fronten und Soziale Medien verstärken diese Tendenz. "Kaputt" aber klingt zu sehr nach "irreparabel". Auch nach zu großen, absoluten Worten. Wir möchten beim Tagesspiegel im Kleinen ansetzen, an der Basis, in der lokalen Demokratie und von dort den Diskurs, den Austausch, die Debatte stärken.

Durch unser Projekt "Tagesspiegel Leute", das durch Googles "Digital News Initiative" gefördert wird, kommen wir mit den Leuten ins Gespräch. Was wäre dazu besser geeignet als das Lokale, wo die Themen der Menschen in deren Lebensumfeld verhandelt werden? In den zwölf Bezirken, die dem Berliner Konglomerat aus 96 Ortsteilen, einst selbstständigen Städten und zu Stadt gewordenen Dörfern eine Struktur geben.

Pro Bezirk bringen wir einmal in der Woche einen Newsletter heraus. Ins Nachrichtenstakkato des Digitalen führt der Newsletter Tugenden der Zeitung wieder ein: geordneter Überblick, Stand der Dinge zur bestimmten Zeit, persönliche Lieferung. Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, können sich einbringen, per E-Mail an leute@tagesspiegel.de, bei Twitter und Facebook sowie in unserem Online-Leserforum auf Tagesspiegel.de, wo jeder Bezirk eine eigene Seite hat. In der Rubrik "Unter Nachbarn" haben im Newsletter Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, sich und ihr Anliegen für die Bezirkspolitik vorzustellen. Schauen Sie doch mal rein - und bringen Sie sich ein!

Dieser Beitrag erschien zuerst im Tagesspiegel-Magazin "Neu in Berlin", in dem die Autorinnen und Autoren unserer Leute-Newsletter die zwölf Berliner Bezirke und 96 Ortsteile vorstellen. Das Magazin ist hier erhältlich.