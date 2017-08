Noch vor dem Pokalspiel BFC Dynamo gegen den FC Schalke 04 am Montagabend wurden Dynamo-Fans in Gewahrsam genommen. Bereits in Treptow war die Polizei nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (Asog) aktiv und ging gegen rund 80 Dynamo-Anhänger vor. Das Spiel wurde um 18.30 Uhr im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark angepfiffen. Der Berliner Regionalligist erwartete mindestens 14 000 Zuschauer zum DFB-Pokalspiel. Rund um das Stadion blieb es nach Polizeiangaben zunächst ruhig. Um Ausschreitungen vor und nach dem Spiel zu verhindern, sind sowohl die Bundespolizei also auch die Polizei Berlin im Einsatz. So war die Bundespolizei um 14:30 Uhr am Bahnhof Gesundbrunnen zur Stelle, als etwa 500 Schalke-Fans mit dem Sonderzug aus Gelsenkirchen in Berlin eintrafen. Nach Angaben der Pressestelle verlief alles friedlich. Auch die Abreise des Sonderzugs um 21:30 Uhr am Bahnhof Gesundbrunnen wird von den Einsatzkräften der Bundespolizei bewacht. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizeipressestelle wird auch die Berliner Polizei während des "Risikospiels" im Einsatz sein. Die Feindschaft zwischen Schalke 04 und dem Hertha BSC ist bekannt. Deswegen wurde das Hertha Spiel in Rostock auch auf den selben Tag gelegt. Doch auch viele Fans des Dynamo BSC gelten als gewaltbereit (Kategorie B) oder sogar gewaltsuchend (Kategorie C). Tsp