Die Bilanz 2016 für die Berliner Wasserbetriebe ist mit einem Gewinn von 92,1 Millionen Euro positiv. Das Geld werde an das Land ausgeschüttet, sagte der Vorstandsvorsitzende Jörg Simon am Freitag. Das letzte Mal gab es 2010 in Berlin eine Tarifsteigerung des Grundpreises. "Die Tarife bleiben bis 20210/2012 konstant", kündigte Simon an. Die Wasserpreise werden also nicht erhöht.

Dafür haben die Berliner Wasserbetriebe 210 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verkauft und 222, 4 Millionen Kubikmeter Abwasser gereinigt. 98 Prozent des Trinkwassers setzt der landeseigene Betrieb im Stadtgebiet um, aus dem auch 88,3 Prozent des Abwassers stammt.

137 Kilometer Rohre und Kanäle wurden 2016 verlegt, saniert oder renoviert. In die Netze und Anlagen investierte das Unternehmen rund 240 Millionen Euro. "Die Netze sind der Schatz der Wasserbetriebe", sagte die Aufsichtsratsvorsitzende und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Das "grabenlose Bauen" und smarte Technik werde da eingesetzt, wo es auch möglich sei. Pop sagte, die Wasserbetriebe seien eine ausgesprochen "gute Marke" in der Stadt. Das Trinkwasser habe "beste Qualität", die Abwasserentsorgung sei "qualitativ hochwertig".

Bei den Berliner Wasserbetrieben arbeiten 4.355 Beschäftigte. Das Unternehmen hat einen Frauenanteil von 31 Prozent. 42 Prozent der Frauen arbeiten in Führungspositionen. Damit zählen die Wasserbetriebe zu den größten Arbeitgebern in der Region. Die Ausbildungsquote liegt bei 6,5 Prozent. 256 Jugendliche erlernen einen von 21 im Unternehmen angebotenen Berufen.

Die Wasserbetriebe haben ein Demografiekonzept erarbeitet. In den kommenden Jahren prognostizierte Simon "hunderte Neueinstellungen. Wir werden als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen". In den nächsten fünf Jahren wollen die Wasserbetriebe rund zwei Milliarden Euro investieren, davon 500 Millionen Euro in Kläranlagen.