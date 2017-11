Sie sind nicht besonders schön, aber ohne sie wird es in den nächsten Jahrzehnten nicht gehen: Modulare Ergänzungsbauten (MEBs) werden derzeit an vielen Schulstandorten in Berlin errichtet – sie sollen einen großen Teil der dringend notwendigen zusätzlichen Schulplätze schaffen. Jetzt nannte die Senatsbildungsverwaltung konkrete Zahlen: Im Zeitraum von 2014 bis 2019 werden 72 MEBs fertig, das entspricht rund 15.000 Schulplätzen. Kosten: 300 Millionen Euro.

Auch Container müssen wohl zum Einsatz kommen

Insgesamt gehen die Berechnungen des Senats davon aus, dass bis zum Jahr 2024 76.000 zusätzliche Schulplätze benötigt werden. Diese sollen außer über MEBs auch durch den Neubau von Schulen und Erweiterungen an bestehenden Schulen realisiert werden. Neben den Neubauten und den MEBs, die bis zu 50 Jahre Bestand haben sollen, werden immer wieder zusätzlich auch kurzlebigere Containerbauten zum Einsatz kommen müssen – bei akuten Engpässen und wenn eine Schule aufgrund von Sanierungsarbeiten ausgelagert wird. Marzahn-Hellersdorfs Schulstadtrat Gordon Lemm (SPD) sagte, dass in seinem Bezirk zwei Campus-artige Standorte mit Containern geplant seien, in denen vorwiegend Oberschüler für die Dauer von Sanierungsarbeiten an ihrer Schule untergebracht werden könnten.

Am Donnerstag besuchte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) die Grundschule an der Wuhle in Hellersdorf und schaute sich deren frisch fertig gestellten MEB ein. Zwölf zusätzliche Räume bekommt die Schule dadurch, und die seien auch dringend nötig, sagte Jaqueline Stadler, kommissarisch stellvertretende Schulleiterin. Zuletzt hätten aufgrund der Raumnot die Kinder für manche Unterrichtsangebote zu den Gebäuden von freien Trägern laufen müssen. Auch weil es im nächsten Jahr noch mehr Schulanfänger geben werde, seien die Zusatzräume dringend notwendig.

Die meisten neuen Plätze entstehen in Pankow und Lichtenberg

Senatorin Scheeres nutzte die Gelegenheit, um über den weiteren Fortgang der „Schulbauoffensive“ des Senats zu berichten, für die in den nächsten zehn Jahren mehr als 5 Milliarden Euro eingeplant sind. Jetzt stehe fest, dass noch mehr Schulen neu gebaut werden als bisher geplant, sagte Scheeres: 50 Standorte seien gesichert, bisher war von 42 Neubauschulen die Rede. Die meisten neuen Schulen entstehen in Lichtenberg (12) und Pankow (11). In diesen beiden Bezirken werden auch die meisten MEBs stehen: 19 in Pankow und 17 in Lichtenberg. Bei den Neubauten handelt es sich vorwiegend um Grundschulen (29), außerdem werden 17 Integrierte Sekundarschulen, drei Gymnasien und eine Inklusive Schwerpunktschule entstehen.

Neues Raumprogramm soll bald zum Einsatz kommen

20 Schulen sollen in einem beschleunigten Verfahren entstehen. Bei den ersten zehn seien die Wettbewerbsverfahren abgeschlossen; ab 2018 soll gebaut werden. Die nächsten zehn Schulen im beschleunigten Verfahren sollen zudem nach dem neuen Raum- und Funktionsprogramm gebaut werden, das auf den Empfehlungen der Facharbeitsgruppe Schulraumqualität beruht. Diese AG hatte Anfang des Jahres ihr Konzept der „Berliner Lern- und Teamhäuser“ vorgestellt. Dieses sieht die Aufteilung einer Schule in mehrere Einheiten vor, in denen sich mehrere Klassen, Lehrer und Erzieher einen Bereich mit Unterrichts-, Team- und Gemeinschaftsräumen teilen. Das neue Musterraumprogramm, dass diese Empfehlungen berücksichtigt, solle in Kürze veröffentlicht werden, teilte die Senatsbildungsverwaltung mit.

Beteiligungsverfahren soll erprobt werden

Auch die Mitsprache von Lehrern, Schülern und Eltern bei den Bauprojekten soll verbessert werden. Bevor die Planungen aufgenommen werden, sollen die Betroffenen ein Mitspracherecht haben und ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern. An drei Schulen sollen deshalb ab dem kommenden Jahr „modellhaft Partzipationsverfahren“ durchgeführt werden, wie die Senatsverwaltung mitteilt: an der Anna-Seghers-Gemeinschaftsschule in Adlershof, der Grundschule an der Bäke in Lichterfelde und der Bornholmer Grundschule in Prenzlauer Berg. Aus den Erkenntnissen, die man bei diesen Beteiligungsverfahren gewinnt, soll dann ein Leitfaden zur Partizipation für die übrigen Bauprojekte entstehen.

Scheeres äußerte sich sich zuversichtlich, dass die Schulbauoffensive nun zügig vorankomme, nachdem die Bezirke sich auf einen Zehn-Punkte-Plan zur Bewältigung des Schulbaus geeinigt haben. Jetzt seien die Zuständigkeiten erklärt. "Alle ziehen jetzt an einem Strang", sagte Scheeres.