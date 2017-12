Bundespresseball 2017 im Hotel Adlon. Foto: Mike Wolff

Que Sera, Sera

21. 45 Uhr. Der erste Tanz gehört dem Bundespräsidenten und seiner Frau. Die Band stimmt an: „Que sera, sera“. Steinmeier, das tanzende Beruhigungsmittel: „Whatever will be, will be/The future’s not ours to see/Que sera, sera/What will be, will be.“

John Travolta

Es gibt die Rocker, die Disco-Könige und die ironischen Hüftschwenker. Männer jenseits der Sechzig zeigen erstaunliches Stehvermögen. Der Typus Rocker spielt Luftgitarre, statt des Smokings tritt er überwiegend im Anzug auf. Das Highlight ihres Abends: als die Coverband „Smoke on the water“ spielt. Die Disco-Könige, immer im Smoking, werfen den rechten Arm zur Decke wie einst Travolta, der Zeigefinger weist steil nach oben, mit der linken Hand bilden sie eine Faust und stoßen erdwärts. Die ironischen Hüftschwenker wackeln furchtsam, aber reflexive Überlegenheit andeutend mit dem Unterleib; sie lassen innerlich nicht los, wir tanzen verfassungskonform.

Tone, Steine, Scherben

Caren Miosga tanzt nicht. Nicht hier, nicht heute. Sie gehört der Generation der Tanzschul-Verweigerer an. Als die anderen Standardschritte übten, hörte sie Ton, Steine, Scherben. Und das letzte Mal getanzt habe sie Freestyle zu Stereo Mc’s: „Connected“. In diesem Jahr, findet sie, sei das Bedürfnis, auf dem Ball politischer zu reden, spürbar. Der Bundespräsident, mit dem sie an einem Tisch saß, habe durch die Umstände und sein Handeln große Autorität gewonnen. Die Dynamik der Ereignisse, habe er gesagt, sei auch für ihn überraschend gewesen.

He will survive

Olaf Glaeseker, der frühere Sprecher des Bundespräsidenten Wulff, fällt beim Tanzen durch eine ausgefeilte Arm- und Handtechnik auf, er wechselt von Zeitlupe auf Zitteraal. Als schlügen die Hände die Luft schaumig, als quirlten sie die Zukunft rosig. Glaeseker tanzt zu Gloria Gaynor „I will survive“. Er soll jetzt als Cheflobbyist für den Burda Verlag die Fäden knüpfen.

Glück im Spiel? Foto: Thilo Rückeis

Blumenregen

Björn Kroner-Salié gehört zu Fleurops jungen Wilden, die für Fleurop, den „Silberpartner“ des Bundespresseballs, das „Floral-Design“ des Abends entworfen haben. „Wir haben mehr als 6500 Stilblüten verarbeitet“. Die Blumenkompositionen strahlen kühle, gefährdete Anmut und Schönheit aus. Nichts ist von Dauer, flüstern die Blumen. Der Meisterflorist trägt den auffälligsten Anzug des Abends. Er ist von dem französischen Modehaus Lanvin, voller Blumenmuster. Im Vergleich zu anderen Berliner Festen sei das Partyvolk offener, beschwingter und lächelwilliger gewesen, sagt Kroner-Salié. Cem Özdemir, bestens gelaunt, habe an seinem Stand gleich zwei Blütenringe erworben.

Der Ghostwriter

Er hat sich erschöpft am Rand der Tanzfläche niedergelassen, seine weißen Handschuhe sind nun schon etwas grau. Er ist heute Abend der einzige Mann, der Handschuhe trägt. „Auf dem Wiener Opernball sind Handschuhe Pflicht“, klärt er mich auf. Er sei ja ganz unbekannt, unbedeutend, er sei nur ein Ghostwriter, akademisches Ghostwriting seit 1988. Als treuem Stammgast des Adlon habe man ihm eine Restkarte offeriert. Er trägt eine goldene Uhr, goldene Ringe, das Handwerk nährt offensichtlich den Mann.

Nein, die falsche Doktorarbeit von Herrn Guttenberg habe er nicht betreut …. „Wollen Sie es nicht auch einmal als Ghostwriter versuchen?“ fragt er mich und steckt mir eine Karte zu. Neben uns hat sich jetzt der Gerade-noch-so SPD-Generalsekretär Hubertus Heil niedergehockt, für einen Moment sieht es aus, als wollte er nie wieder aufstehen. Liegen lernen? Seine Begleiterinnen scheinen ihm gut zuzureden. Die SPD hat sich die Seele blutig getanzt.

Bonjour Tristesse

Es ist spät geworden, langsam greift Erschöpfung um sich. Ein sehr erfolgreicher Kollege, der nicht genannt sein will, sagt: „Wollte man einen Roman über den Niedergang des Journalismus schreiben, wäre das der Ort, um den Bedeutungsverlust anschaulich auf den Punkt zu bringen. Man braucht uns nicht, nicht einmal mehr zum Geschäftemachen. Wir sind entbehrlich! Ich komme aus dem Pott! Steinkohle! Die Kohle stirbt, der Journalismus stirbt. So einfach ist das!“

Er klingt bitter und belustigt zugleich: „Wissen Sie, Gauck hätte doch den Ballsaal gerockt, der hätte sich an sich selbst und dem Moment berauscht, der hätte selbstbesoffen alle besoffen gemacht. Lachen, Frauen, große Worte, Rührung. Das war Gauck!“ Und Steinmeier? „Steinmeier ist jetzt ernste Gravität, der macht Geschichte.“ Und die FDP: „Ach, die FDP! Die hatte einfach Angst, vernichtet zu werden.“