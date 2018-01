Es ist ein nasskalter Novembertag, als der Architekt Alexander Lohausen durch den Matsch stapft. Über seinem Kopf hieven Kräne Armierungsstahl von Sattelschleppern, Verschalungselemente schweben durch die Luft, in Gruben werden Bodenplatten gegossen. Lohausens Ziel ist ein altes Speichergebäude. Es steht verloren in der aufgewühlten Brache nördlich des Hauptbahnhofs. Das Quartier Heidestraße ist mit seinen 40 Hektar die größte innerstädtische Fläche, die Berlin noch zu vergeben hatte. Lohausens Firma Kauri CAB hat sich einen beträchtlichen Teil für die im Masterplan ausgewiesenen Mietwohnungen gesichert – und sie für 120 Millionen Euro an einen Abnehmer bereits weiterveräußert. Nun muss Lohausen die 700 Wohnungen nur noch bauen.

Dass ein Finanzinvestor einen Architekten in die Geschäftsführung holt, der in Kopenhagen studiert und für die Büros von Arne Jacobsen und Albert Speer Jr. gearbeitet hat, unter anderem in China, demonstriert einen neuen Ehrgeiz. Immerhin vier Architekten mit unterschiedlicher Handschrift kommen unter Lohausens „Grundharmonisierung“ in dem Quartier zum Zug. „Als Architekt weiß ich, wie Gebäude am besten funktionieren und lebendig werden könnten. Eine Zeit, in der viel gebaut wird, ist diesbezüglich auch eine gefährliche Zeit.“

Lohausen kann sehr leidenschaftlich werden, wenn es um die Güte von Investorenbeton geht. Er strebt eine „ästhetische Nachhaltigkeit“ an, die Mietshäuser auch in hundert Jahren noch zu ansehnlichen Objekten zu machen, so wie die Bauten der Gründerzeit es bis heute geblieben sind. Das Hauptproblem bei der Planung sei oft: Zeitmangel. In wenigen Wochen soll konzipiert sein, was mehrere Generationen überdauert?

Das könne nicht klappen. Die Bauherren müssten mehr Geduld aufbringen, zumal hinter ihnen oft Pensionsfonds und Lebensversicherer mit langfristigen Renditeerwartungen steckten.

Am einzigen Gebäude angelangt, das einsam aus der Baucontainer-Tristesse ragt, streckt sich der 48-Jährige jetzt zu einem Balken und fingert einen Schlüssel hervor. Der alten Kornversuchsspeicher sei das „Herzstück“ des Areals, sagt Lohausen und führt durch rohe Loft-Etagen, die mit ihren blanken Betonkammern und Kornrutschen immer schon ein Leben gehabt haben werden. Zuerst sollten auch hier Wohnungen eingebaut werden, aber nun sind Büros vorgesehen, weil die Fluktuation von arbeitenden Menschen, die morgens ins Viertel kämen und es abends wieder verließen, für mehr Belebung sorge. Bis das Gebäude saniert ist, will Lohausen es von Künstlern „bespielen“ lassen. Die Zwischennutzung soll spätere Mieter ins Neubauviertel ziehen.

So wird dieselbe Gentrifizierung, die Markenkonsum und Luxus in Altbauviertel trägt, zum Wachstumsmotor des Neuen, Fremden.

Als Berlin 1920 zu seiner heutigen Form fand, war kein Geld mehr im Kapitalmarkt, mit dem ambitionierte Siedlungsprojekte hätten umgesetzt werden können. Der Posten des Stadtbaudirektors blieb lange vakant, bis man sich auf Martin Wagner einigen konnte, einen Vertreter des Reformdenkens. Trotz der begrenzten Mittel in der Weimarer Republik brachte er bedeutende Ensemble wie die Hufeisensiedlung von Bruno Taut zustande.

Rückblickend spreche man gerne von einem Gesamtsiedlungsplan, sagt Stadtplaner Harald Bodenschatz, „aber der war nicht so zwingend". In dem Maße, in dem der Magistrat von Berlin als staatliches Organ die Möglichkeiten hatte, über den kommunalen Wohnungsbau die Sache zu steuern, nahm die Notwendigkeit eines Plans ab, der wesentlich dazu diente, private Akteure zu verpflichten. Es brauchte keines übergeordneten Plans mehr, um Projekte von stadtweiter Bedeutung zu realisieren.

Warum sollte es ihn heute brauchen?

"Jede Planungsgeschichte eines Idealgrundrisses", schreibt der Architekturkritiker und Stadtplaner Dieter Hoffmann-Axthelm hat in einem exzellenten Essay, "ist eine Geschichte der Fehlschläge." Am Ende hätten sich diejenigen, für die das Ideal gedacht war, ihre Stadt auf ihre eigene Weise angeeignet.

Kein Ort ist in Berlin von diesem Gedanken wohl so stark geprägt wie das Holzmarkt-Gelände. Schon von Weitem ist zu erkennen, dass auf dem schmalen Streifen zwischen Spreeufer und Durchgangsverkehr etwas Ungewöhnliches ausprobiert wird. Die teils in Holz gefassten, teils unverkleideten Rohbetonkuben und Quader scheinen wirklich wie zur Probe in die Kulisse aus Hochbahn, Plattenbau und Gewerbebrache gesetzt worden zu sein. Nichts Definitives geht von diesem zusammengestückelten „Kreativ-Dorf“ aus. „Unsere Kernkompetenz ist die temporäre Nutzung“, sagt denn auch einer der Initiatoren und ehemaligen Clubbetreiber und stellt an einem Montagabend Stühle in Reihen auf für ein gleich beginnendes Symposium. Es wird um das gehen, was die Genossenschaftler hier planen für die schlaflose Welt der Metro-Hipster und Selbstausbeuter, die nicht mehr nur arbeiten, sondern dabei auch leben wollen, die so viel arbeiten, dass es ein Leben jenseits davon nicht mehr gibt, die Party und Profit zusammendenken und mit neun Quadratmetern an persönlichem Wohnraum zufrieden wären. Es geht also um diejenigen, die, sollte sich der Start-up-Boom in der Hauptstadt fortsetzen, ganz sicher die Arbeitsgesellschaft von morgen prägen.

Leben und arbeiten in derselben Etage

Bislang ist nur der gastronomische Part der New-Economy-Favela halbwegs fertig. Für das sogenannte Eckwerk auf der anderen Seite der Schienentrasse ist ein raffiniert verschachteltes Gebilde aus fünf Hochhäusern mit bis zu zwölf Stockwerken und einer sich durch die Gebäude windenden Uferpromenade vorgesehen. Was auf Bildern ziemlich spektakulär wirkt. Zumal es möglich sein soll, beliebig große Arbeitsbereiche mit modularen Wohnkammern zu bestücken. Es ist gedacht für Studenten, die Gemeinschaftsprojekte vorantreiben und sich zu Start-up-WGs zusammenschließen wollen. „Es sollen Räume sein“, sagt ein Beteiligter, „in denen man als Gründer scheitern darf, aber nicht als Mensch, weil einen Mietverpflichtungen in die Insolvenz treiben.“

Entworfen haben das Eckwerk-Ensemble zwei der renommiertesten Berliner Architekturbüros mit weit auseinanderliegenden Ansätzen – Graft Architects sowie Jan Kleihues. Gegen die Realisierung sträubt sich indes die Bauverwaltung. Sie hat andere Vorstellungen davon, was unter „temporärem Wohnen“ zu verstehen ist. Außerdem ist der Linken-Bausenatorin Katrin Lompscher wohl die Klientel nicht ganz geheuer, die mit diesem betreuten Wohnen für App-Entwickler ins Visier genommen wird. Ein Studentenwohnheim, wie angeblich verabredet, ist das jedenfalls nicht.

Zu ihrem Plan befragt, winken sie am Holzmarkt ab. Da war zunächst kein Plan, sagt Mario Husten. Sie hatten „ein Gefühl für das, was hier entstehen sollte, ohne eine Form dafür zu kennen“. Dieses Gefühl fassten sie in einem Manifest zusammen. „Mehr Wir Weniger Ich“, lautet das Motto für diese Art des barrierefreien Wohnens, das öffentlichen Raum und Privatsphäre durchlässiger aufeinander bezieht und das Stadthaus neuen Typs zu schaffen hofft.

Zehn Jahre, so glauben die Planer, dürfte sich das Bauvorhaben hinziehen. Damit ist schon mal eine wesentliche Voraussetzung für gelingende Urbanisierung geschaffen. Denn Stadt entsteht ja nicht aus der Durchsetzung subjektiver Interessen, sondern vielmehr durch die Zeit, die der Interessenausgleich verschlingt.

Die Abnutzungserscheinungen dabei werden dem Planer angelastet. Zu Unrecht. Denn dass er Städte gestalten soll, ohne die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern zu können, die der sozialen Ungerechtigkeit zugrunde liegen, führt in eine strukturelle Überforderung des Planerberufs. Man kann soziale Spannungen durch Wohnungsbauprogramme nicht wegplanen, wie die Belegungen der mit größtem Reformeifer in der Weimarer Republik entwickelten modernen Siedlungen - heute Weltkulturerbe - in Berlin zeigen. Nicht ein einziger unqualifizierter Arbeiter konnte sich die Mieten dort leisten, obwohl sie von gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaften mit den öffentlichen Subventionen der Hauszinssteuer errichtet worden waren.

Für den Stadtplaner bedeutet die Fixierung auf soziale Balance, dass er als Einziger, der das Verfahren beherrscht, Herr bloß über das Verfahren und damit gefangen in absoluter Ohnmacht gegenüber den politischen Abgleichungsprozessen ist, mithin „Administrator eines gewaltigen Zeitverbrauchs“, wie Hoffman-Axthelm scharfzüngig schreibt. Aus diesem Dilemma gibt es keinen Ausweg, aber es gibt einen Trick.

Der Architekt Jan Kleihues wendet ihn an, als er lässig gegen das Rednerpult der Holzmarkthalle gelehnt zehn „Thesen zur Stadtraumverdichtung 2050“ vorstellt. Deren wichtigste sind: die Öffentlichkeit in Planungen miteinbeziehen, alte Substanz erhalten, gesellschaftliche Schichten mischen, alle Nutzungen in jedem Gebäude erlauben, neue Mobilitätskonzepte berücksichtigen.

Die Punkte ergeben weniger einen Plan, als dass sie ein Katalog des guten Benehmens sind. Denn so partizipativ wie Demokratien heute organisiert sind, braucht der Planer vor allem eine Kommunikationsstrategie. Und er braucht sie umso dringender, da er sich an Berlins verwachsener Struktur abarbeitet. Denn eigentlich, so Kleihues weiter, sei „das Berliner Modell nie so geplant gewesen“.