James Hobrecht wurde 1858 bestellt, um die grassierenden hygienischen Probleme der expandierenden preußischen Hauptstadt in den Griff zu bekommen. Der Schmutz von 550.000 Menschen ergoss sich über Rinnsteine, Krankheiten rafften vor allem Kinder dahin, und die politischen Unruhen der März-Aufstände hatten dem Königshaus die Brisanz der sozialen Frage verdeutlicht. Hobrecht ging nun daran, einen weit außerhalb des eigentlichen Stadtgebiets verlaufenden Kreis zu ziehen und daran sein Pumpensystem zu orientieren, mit dem er die Wasserzirkulation sicherstellte. Radialstraßen und Querverbindungen prägten diesen Raumplan, dennoch berücksichtigte er die bestehenden kleinräumlichen Gegebenheiten der angrenzenden Dörfer und Landgüter als willkommene Webfehler. Aber das Wichtigste an Hobrechts Spinnennetz-Konzept war, dass es die sich ankündigende Expansion ins Umland bereits mitdachte.

Dieses Modell von Stadterweiterung in die Fläche ist nicht mehr möglich. Sieht Berlin seine Chance in der dreidimensional durchgeplanten Stadt gekommen? Im Erdgeschoss fahren Pkw und Busse, darüber auf Hochtrassen bewegen sich die Fußgänger durch vertikal gestaffelte Straßen?

Den Stadtplaner Harald Bodenschatz amüsiert die Sehnsucht nach dem „großen Plan“, das ist selbst durch den Telefonhörer zu spüren. In etlichen Aufsätzen und Debattenbeiträgen hat sich der TU-Professor mit Planungswesen beschäftigt, sogar eine Buchreihe initiiert im Vorfeld des anstehenden 100. Jubiläums der Bildung „Groß-Berlins“ 1920 (der erste Band über die „Wohnungsfrage“ ist im Lukas Verlag erschienen). Es gibt also kaum einen Besseren, um über den „Kult“ des Generalplans zu sprechen.

Braucht Berlin einen Plan, Herr Bodenschatz?

Seine Antwort ist ziemlich kompliziert. Man könnte sie so zusammenfassen: ja und nein.

Der Wunsch nach einem umfassenden Bebauungs- und Stadtentwicklungsplan geht auf die Phase Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, als Berlin seine Grenzen wieder einmal aufgelöst hatte und die politische Organisation nicht Schritt hielt. Der Hobrecht-Plan, der 88 Quadratkilometer definiert hatte, war spätestens 1890 zum überkommenen Relikt geworden. Die Hauptstadt des Kaiserreichs maß das Zehnfache von Hobrechts Zuschnitt. An ihren Rändern hatten sich Industriestandorte gebildet, Massen von Arbeitern waren genötigt, dorthin und wieder zurück in die Wohnquartiere zu gelangen. Die Ansprüche an eine solche Fläche konnten mit der Planung von Straßen nicht mehr befriedigt werden.

Frust über den Investitionsstau

Gleichzeitig war das Gebilde der unerbittlichen Konkurrenz von Gemeinden und kreisfreien Städten ausgesetzt. Sie waren sehr auf ihren eigenen Wohlstand bedacht und kämpften um die Ansiedlung eines finanzkräftigen Klientels. In Broschüren warben sie mit den finanziellen Vorzügen von Villenkolonien. In Grunewald entstand eine solche dank hoher Steuerfreibeträge, die den Millionären erlaubten, praktisch umsonst in ihren prachtvollen Residenzen zu leben. Manche Orte im Grüngürtel wehrten sich vehement gegen die Anbindung durch die S-Bahn. Sie wollten die Leute aus Moabit und Wedding nicht bei sich haben als Ausflügler. Die Konzentration von armen Menschen in den nördlichen und östlichen Stadtteilen und von der bürgerlichen Oberschicht im Süden und Südwesten drohte das „Wirtschaftsgebiet“ zu zerreißen.

In dieser Situation meldeten sich die Stadtplaner zu Wort. Der 1905 von zwei Architektenverbänden initiierte „Wettbewerb Groß-Berlin“ war aus Frust über den Innovationsstau entstanden, weil Berlin und seine umliegenden Gemeinden bei den damals größten Problemen der Wohnungsnot und des Pendlerverkehrs nicht vorankamen. Und der Wettbewerb war, was sich Planer immer gewünscht hatten, wie Markus Tubbesing ergänzt, der eine von vielen erwartete Doktorarbeit über das Thema verfasst hat. Erstmals war eine planerische Gesamtvision für den Großraum Berlin gefragt (im Maßstab 1:60000) und eine architektonische Präzisierung (1:2000) anhand von Einzelvorschlägen. Es ging nicht darum, einen Plan um des Planens willen zu erstellen, sondern darum, ein Bild der Stadt zu finden. Die Architekten gaben sich große Mühe, ihre Vorstellungen in kolorierten, eindrucksvoll anzusehenden Schaubildern darzulegen. Ausdrücklich waren Ansichten aus der Vogelperspektive gewünscht, um ein Gefühl für die Gesamtsituation zu erzeugen.

Vogelperspektive. Die wesentliche Aufgabe des "Wettbewerbs Groß-Berlin" von 1908 war, ein Bild von der Stadt zu vermitteln, wie... Foto: TU Architekturmuseum

Keiner der prämierten Entwürfe wurde nach Abschluss des Wettbewerbs 1910 realisiert. Doch die wichtigste Funktion war von Anfang an eine andere. Der Wettbewerb sollte „Werbung“ machen, sagt Bodenschatz, um den konkurrierenden Stadtvätern die Vorzüge einer Gebietsreform vor Augen zu führen. Und das mit Erfolg. Nachdem zunächst ein „Propagandaausschuss“ für die Gemeindereform eintrat, wurde mit dem „Zweckverband“ ein Gremium mit eingeschränkten Befugnissen gebildet, das der Stadt immerhin den Dauerwaldvertrag bescherte. Damit wurden der Grunewald und andere Grünstreifen dem Zugriff der gefräßigen Stadt gerade noch rechtzeitig entzogen.

Es gab allerdings auch Gewinner im Gewirr konkurrierender Lokalinteressen. Einer von ihnen war Georg Haberland, ein findiger Geschäftsmann und Lokalpolitiker, ohne den einige der begehrtesten Wohnlagen Berlins niemals entstanden wären. Die Gegend um den Rüdesheimer Platz ist eine solche. Und ein Herr mittleren Alters in langem Trenchcoat und mit schmaler Brille begutachtet an einem trüben Wintertag voller Bewunderung die um den Platz angeordneten Altbauten. Martin Krauss ist aus Mannheim angereist. Der Archivar des Bilfinger-Konzerns hat für ein Buch zum Firmenjubiläum 2005 akribisch das wenige zusammengetragen, was an Geschäftspapieren und Lebenszeugnissen von Haberlands früherem Immobilienimperium übrig geblieben ist.

Darüber ist Krauss zum Chronisten der Berliner Baugeschichte geworden. Bei einem Gang durch das Rheingau-Viertel erzählt er, wie Bilfinger einst entstand als eine Erfindung der Dresdner Bank, die ihre Beteiligungen an einigen Baufirmen 1975 zusammenführen wollte, darunter das Erbe von Haberlands Berlinische Boden-Gesellschaft (BBG). Als einflussreichste Terraingesellschaft ihrer Zeit trieb sie bis 1914 die Ausdehnung Berlins voran, indem sie in großem Umfang Land von den Kommunen erwarb und zu Bauland machte. Da es keine einheitliche Planung gab, wurden die Regeln, nach denen dies geschah, mit den Kommunen erst ausgehandelt. Ein für beide Seiten profitables Verfahren.

Ein Platz für Wohnlichkeit. Bilfinger-Archivar Martin Krauss auf dem Rüdesheimer Platz, Der Terrainentwickler Georg Haberland ließ... Foto: Thilo Rückeis

Der Pioniergedanke des Terraingeschäfts bestand darin, Ackerland für die Stadt zu gewinnen, indem die Entwicklungskosten auf spätere Käufer übertragen wurden. Das Geschäft funktionierte also nur in Erwartung wachsender Wohnnachfragen. Es übernahm damit Funktionen, die heute von der öffentlichen Hand getragen werden, aber damals bei den geringen Steuereinkünften von den Kommunen nicht bewerkstelligt werden konnten. So waren es die Terraingesellschaften, die Planungswissen ansammelten. Obwohl Haberland die Häuser nicht selbst baute, die er in großer Zahl projektierte, ließ er sie von einem eigenen Baubüro architektonisch durchplanen. Die Gebäude im Rheingau-Viertel erhielten Fachwerkapplikationen, Erker und vorspringende Fassadenelemente, die dem englischen Landhausstil nachempfunden waren. Den als Ziergarten konzipierten Rüdesheimer Platz ließ der Entwickler Haberland auf eigene Kosten anlegen.

Zeitlebens war der gut vernetzte Geschäftsmann polemischen Angriffen ausgesetzt, die sich am „Spekulantentum“ entzündeten und antisemitisch gefärbt waren. Als die Nachfrage nach besserem Wohnraum 1912 nachließ und sich herausstellte, dass man „am tatsächlichen Bedarf vorbeigebaut“ hatte, wie Krauss sagt, knickten die Kreditlinien ein, brach das Terraingeschäft zusammen.

Der VW der Immobilienwirtschaft

Auch heute, so glaubt Investor Christoph Gröner, arbeite die Immobilienwirtschaft „am Zukunftsbedarf für 60 Millionen Menschen vorbei“. Er meint, „das wäre so, als würden Autobauer nur noch SUVs vom Band rollen lassen.“

Für die Mittelschicht mit normalen Lohneinkünften werde nicht gearbeitet. Und das bei einer Branche, die 100 Milliarden Euro an Bauleistung erbringt und damit ein Zehntel des Bruttosozialprodukts erwirtschaftet. Obwohl sie nach der Automobilindustrie zur wichtigsten Branche des Landes gehört, sagt Gröner, betrage die Forschungsquote pro Arbeitsplatz nur 300 Euro. Zum Vergleich: In der Automobilbranche ist jeder Arbeitsplatz mit 30.000 Euro Forschungsgeldern abgestützt.

Seine Berlinische Boden-Gesellschaft war die einflussreichste Immobilienbank ihrer Zeit. Georg Haberland (1861-1933) hatte sie von... Foto: Bilfinger SE

Es mag in der Natur des Jobs liegen, dass sich Immobilienentwickler bei ihrer Suche nach politischer Unterstützung oft selbst wie Politiker anhören. Gröner treibt dieses Spiel besonders weit. Seine Reisen in die asiatischen Hypercities haben ihn darin bestärkt, sich auf einen Technologie-Krieg vorbereiten zu müssen. „Mein Arbeiter kann sich die Wohnung zurzeit nicht leisten, die er baut", sagt er. "Das kann so nicht bleiben. Das ist eine gesellschaftspolitische Frage.“ So erzählt er von Plänen, nach denen er im Januar den Grundstein für eine vollautomatisierte Fertigteile-Fabrik in Erfurt legt. Deren Kapazität soll ihm erlauben, 2000 Wohnungen im Jahr zu schaffen. Prefabrication lautet das Stichwort. Vorgefertigte Wand- und Deckenelemente, die - anders als beim Plattenbau - individuellen Schnittmustern folgen, müssen vorort dann nur noch wie ein Puzzle zusammengesteckt werden. Damit seien Quadratmeterpreise für die Mittelschicht möglich. „Ich will VW der Bauwirtschaft werden“, sagt Gröner.

Massenfertigung als Ausweg, da sträuben sich manchem die Haare, der an Trabantenträume wie Märkisches Viertel, Gropiusstadt, Weiße Siedlung, Lichtenberg und Marzahn denkt.