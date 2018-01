Ein zehnjähriges Mädchen ist am Mittwoch in Brandenburg an der Havel von einem abbiegenden Lkw überrollt worden und später im Krankenhaus verstorben. Das Mädchen wartete laut Aussagen von Zeugen zuvor an der Fußgängerampel der Upstallstraße auf die Grünphase. Anschließend stieg das Mädchen auf ihr Fahrrad und überquerte den Kreuzungsbereich. Im gleichen Moment fuhr ein Lkw, ebenfalls bei grüner Ampelschaltung, los mit der Absicht nach rechts in die Rathenower Landstraße einzubiegen. Dabei übersah er offenbar das Kind. Obwohl der 62-jährige Fahrer den Zusammenstoß bemerkte und eine Gefahrenbremsung vollzog, geriet das Mädchen unter den Lkw und wurde von diesem überrollt.

Laut eines Polizeisprechers kümmerten sich umgehend Zeugen, um das schwerverletzte Mädchen. Am frühen Mittwochabend erlag sie ihren scheren Verletzungen. Es laufen Ermittlungen zu einer fahrlässigen Tötung.

Es ist nicht der erste Todesfall in der Region Berlin und Brandenburg. Erst am Dienstag starb eine Radfahrerin am Kaiser-Wilhelm-Platz in Tempelhof-Schöneberg durch einen nach rechts abbiegenden Lkw.