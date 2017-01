Abschied vom liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum. Das fällt alljährlich schwer - aber es muss sein. Spätestens, wenn die Nadeln rieseln. Dann sollte man das gute Stück komplett abgeschmückt an den Straßenrand legen, damit die Berliner Stadtreinigung den Baum abholen und zu ihrer Bio-Kompostierung bringen kann. Vom Schmuck zum Müll - so hat es schon Hans Christian Andersen in seinem Kunstmärchen "Der Tannebaum" geschildert. Eingesammelt werden die Bäume in der Zeit vom 7. bis 20. Januar. Am jeweiligen Abholtag sollten sie bereits frühmorgens um 6 Uhr draußen sein. Nachfolgend veröffentlichen wir die aktuelle Terminliste:

Pro Bezirk gibt es zwei Abholtermine im Januar 2017

Charlottenburg-Wilmersdorf

Charlottenburg, Charlottenburg-Nord: Montag, 9. und 16. Januar

Schmargendorf, Westend, Grunewald: Dienstag, 10. und 17. Januar

Wilmersdorf, Halensee: Mittwoch, 11. und 18. Januar



Friedrichshain-Kreuzberg

Alle Ortsteile: Montag, 9. und 16. Januar



Lichtenberg

Falkenberg, Malchow, Wartenberg: Samstag, 7. und 14. Januar

Lichtenberg: Montag, 9. und 16. Januar

Friedrichsfelde, Karlshorst: Dienstag, 10. und 17. Januar

Rummelsburg: Mittwoch, 11. und 18. Januar

Fennpfuhl: Donnerstag, 12. und 19. Januar

Alt- und Neu-Hohenschönhausen: Freitag, 13. und 20. Januar



Marzahn-Hellersdorf

Alle Ortsteile: Samstag, 7. und 14. Januar



Mitte

Hansaviertel, Moabit, Tiergarten: Montag, 9. und 16. Januar

Mitte: Dienstag, 10. und 17. Januar

Wedding: Mittwoch, 11. und 18. Januar

Gesundbrunnen: Freitag, 13. und 20. Januar



Neukölln

Buckow, Gropiusstadt, Rudow: Samstag, 7. und 14. Januar

Neukölln, Britz: Donnerstag, 12. und 19. Januar



Pankow

Blankenburg, Französisch Buchholz, Heinersdorf, Karow, Stadtrandsiedlung Malchow, Blankenfelde, Buch, Niederschönhausen, Rosenthal, Wilhelmsruh: Samstag, 7. und 14. Januar

Weißensee, Pankow: Donnerstag, 12. und 19. Januar

Prenzlauer Berg: Freitag, 13. und 20. Januar



Reinickendorf

Alle Ortsteile: Samstag, 7. und 14. Januar



Spandau

Alle Ortsteile: Samstag, 7. und 14. Januar



Steglitz-Zehlendorf

Lankwitz, Lichterfelde, Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf: Samstag, 7. und 14. Januar

Steglitz: Donnerstag, 12. und 19. Januar

Dahlem: Freitag, 13. und 20. Januar



Tempelhof-Schöneberg

Lichtenrade, Mariendorf, Marienfelde: Samstag, 7. und 14. Januar

Tempelhof: Dienstag, 10. und 17. Januar

Friedenau, Schöneberg: Mittwoch, 11. und 18. Januar



Treptow-Köpenick

Altglienicke, Bohnsdorf, Friedrichshagen, Grünau, Köpenick, Müggelheim, Rahnsdorf, Schmöckwitz: Samstag, 7. und 14. Januar

Oberschöneweide: Dienstag, 10. und 17. Januar

Alt-Treptow, Plänterwald, Adlershof, Baumschulenweg, Johannisthal, Niederschöneweide: Freitag, 13. und 20. Januar

Im Internet findet man die Terminliste auch auf der Website der BSR.