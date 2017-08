Das Video dauert nur 30 Sekunden, trotzdem ruft es in Wahlkampfzeiten Aufregung hervor. Am Rande einer Denkmalenthüllung in Kreuzberg für die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt, Marie Juchacz, bekundete SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Freitag sein Mitgefühl mit den Opfern des Terroranschlags von Barcelona. „Wir sind traurig und wütend“, sagt er. Im Hintergrund sieht man die Berliner Spitzenkandidatin der SPD, Eva Högl. Sie lacht, winkt, begrüßt jemanden mit Handschlag, winkt erneut, erst dann versteinert sich auf einmal ihre Miene.

AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel fordert nun den „sofortigen Rücktritt“ von Högl. Von was Högl zurücktreten soll, schreibt sie in ihrem Statement auf Facebook nicht, aber: „Wer fröhlich in die Kamera winkt, während in Barcelona Menschen noch immer mit dem Tode ringen, der sollte kein verantwortungsvolles Amt im deutschen Bundestag bekleiden“, sagt sie und kritisierte zusätzlich die Reaktionen von Schulz und Angela Merkel nach dem Anschlag.

Högl will Schulz nicht gehört haben

Högl reagierte mit einer persönlichen Erklärung auf ihrer Homepage. Sie sei entsetzt und betroffen, dass wegen des Videos ein falsche Eindruck entstanden sei. Sie habe zunächst nicht gehört, worüber Schulz spreche, und habe Innensenator Andreas Geisel (SPD) begrüßt. Die Rücktrittsforderung weist sie in der Erklärung entschieden zurück: „Wer mir unterstellt, Terror sei mir egal oder ich würde mich sogar darüber lustig machen, tickt nicht ganz richtig.“