Frank Henkel wird wohl nicht im nächsten Bundestag sitzen: Nach Tagesspiegel-Informationen wird der frühere Landesvorsitzende keinen sicheren Listenplatz erhalten. Nach aktuellen Umfragewerten kann die CDU mit sieben Mandaten rechnen. Auf der Vorschlagsliste für die Landesvertreterversammlung am Sonnabend, die Präsidium und Landesvorstand am Dienstagabend verabschieden wollten, ist Henkel nicht dabei.

Dass Henkel eine Gegenkandidatur erwägt, ist dem Vernehmen nach ausgeschlossen. Die Liste wird angeführt von der Spitzenkandidatin Monika Grütters, gefolgt von Kai Wegner, Jan-Marco Luczak, Thomas Heilmann auf Platz vier, Gottfried Ludewig aus Pankow, Christina Schwarzer und Klaus-Dieter Gröhler. Der Reinickendorfer Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Frank Steffel verzichtet auf einen sicheren Platz auf der Landesliste.

„Da ich fest überzeugt bin, auch zum dritten Mal meinen Reinickendorfer Wahlkreis direkt zu gewinnen, werde ich in Anbetracht der zahlreichen guten Bewerber auf eine Kandidatur auf der Landesliste verzichten“, sagte Steffel. Nach der Wahlniederlage vom vergangenen Herbst halte er die „Stabilität und Geschlossenheit der Berliner CDU für das wichtigste Ziel“. Parteiinteressen müssten über Einzelinteressen stehen, schrieb Steffel der Landesvorsitzenden Grütters. Das Schreiben liegt dem Tagesspiegel vor.

Steglitz-Zehlendorfer Kreisverband nicht berücksichtigen ?

„Das ist ein sehr starkes Zeichen, das ich mit größtem Respekt zur Kenntnis nehme“, sagte der CDU-Generalsekretär Stefan Evers dem Tagesspiegel. Steffels Verzicht auf einen Listenplatz entschärfte die Situation unter den Kandidaten: Denn nicht nur alle neun bisher im Bundestag vertretenen Berliner CDU-Politiker hatten Ansprüche für einen guten Listenplatz geltend gemacht. Auch der stellvertretende Kreisvorsitzende aus Friedrichshain-Kreuzberg, Timur Husein, strebt den Listenplatz sieben an. Und der bisherige Bundestagsabgeordnete Philipp Lengsfeld hat wie berichtet auch eine Kandidatur angekündigt.

Grütters hat mit dieser Vorschlagsliste für die 243 Delegierten am Sonnabend ein Signal der Erneuerung gesendet. Der 34-jährige Gottfried Ludewig kandidiert auf Platz fünf. Ludewig führt den Kreisverband Pankow, der in den vergangenen Jahren von 600 auf 950 Mitglieder gewachsen ist und an Bedeutung gewonnen hat. Zur Riege der Nachwuchspolitiker gehört auch Jan-Marco Luczak aus Tempelhof-Schöneberg. Der Jurist ist seit 2009 im Bundestag, Obmann seiner Fraktion im Rechtsausschuss und Beisitzer im Fraktionsvorstand.

Dass er auf Platz drei vorgeschlagen wird, ist ein Signal an Steglitz- Zehlendorf. Der am Sonntag gewählte Direktkandidat Heilmann erhält statt Platz drei wie vor vier Jahren Karl-Georg Wellmann den vierten Platz. Die Fälschungsaffäre und der Machtkampf zwischen Wellmann und Heilmann verärgerte die Parteispitze. Einige CDU-Politiker forderten, den Steglitz-Zehlendorfer Kreisverband gar nicht auf der Liste zu berücksichtigen. Doch der mit 43 Delegierten stärkste Kreisverband hätte Grütters bei der Wahl des Landesvorstands im Juni gefährlich werden können.