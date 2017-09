Haben wir überhaupt eine Wahl? Und wie! Der aktuelle Wahlkampf mag sich müde hinschleppen, doch umso wacher sollten wir sein für das Kreuz, das uns die Demokratie auferlegt: sich gut zu überlegen und frei auszusuchen, wem wir mit unserem Kreuz das Vertrauen auf Zeit schenken.

Der Tagesspiegel will Demokratie erfahrbarer machen. Mit einem modernen Format wollen wir von den bisherigen 18 Bundestagswahlen erzählen. Zeitzeugen berichten ab heute täglich an diesem prominenten Platz im Berlin-Teil von ihrer ersten Wahl. Die Volontärinnen und Volontäre unserer Zeitung haben Erstwähler aller Generationen mit der Videokamera interviewt. Die Gespräche sind zu sehen auf unserer Wahlseite wahl.tagesspiegel.de. Sie werden ergänzt durch damalige Wahlplakate und Tagesspiegel-Titelseiten zum jeweiligen Wahlausgang.

In der Zeitung drucken wir täglich Protokolle von Erstwählerinnen und Erstwählern, die heute in Berlin leben, ab. Von Wahl zu Wahl geht es so bis zum 24. September, dem neuen Wahltag. Dann erzählt ein junger Erstwähler, wie sich das Kreuz für ihn heute anfühlt.

Das Projekt betreuten Muhamad Abdi, Ann-Kathrin Hipp, Ronja Ringelstein, Hannes Soltau, Christian Vooren und Helena Wittlich unter der Leitung von Hendrik Lehmann. Die Webseite gestaltete Philipp Bock.