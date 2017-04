Die Rennsaison beginnt, am Sonntag ist Halbmarathon. Läufer werden sich über das schöne Wetter freuen (auch wenn es wohl nicht so sonnig wird wie am Sonnabend). Die Skater treten um 9.30 Uhr an, die Läufer folgen um 10 Uhr. Eine Schwierigkeit gibt es in diesem Jahr für Autofahrer: Der Adenauertunnel ist wegen Sanierung gesperrt – deshalb fällt er zum Queren der Marathonstrecke aus. Eine Übersicht.

Dauerhafte und temporäre Störungen

Einige Straßenabschnitte werden für den Lauf dauerhaft gesperrt, andere nur während des Laufs. Die Abschnitte werden etwa 10 bis 60 Minuten vor Eintreffen des Skaterfeldes gesperrt. Diese hält so lange an, bis der letzte Läufer vorbeigerannt ist. Alle Zeiten sind der Tabelle unter der Grafik zu entnehmen. Autofahrer können die Laufstrecke nicht oder nur bei Freigabe durch die Ordner queren. Um 14.30 Uhr soll die Strecke nach Reinigung durch die BSR wieder frei sein.

Zur besseren Ansicht klicken Sie auf das rote Kreuz. Grafik: Tsp

Vollsperrung ab Sonnabend

Bereits am Sonnabendmittag um 12 Uhr wird die Karl-Marx-Allee zwischen Otto-Braun-Straße und Strausberger Platz für den Autoverkehr gesperrt. In der Karl-Marx-Allee liegen Start und Ziel, deshalb dauern hier Auf- und Abbau länger. Danach geht es Schlag auf Schlag: Mitternacht wird der westliche Teil des Strausberger Platzes gesperrt, um 7 Uhr früh am Sonntag der gesamte Platz. Die Straße Unter den Linden wird ab 6.30 Uhr gesperrt, ab 7.30 Uhr die Kreuzungen am Alexanderplatz. Da die Laufstrecke im Kreis verläuft, entsteht eine große Insel. Ungehindert können Autofahrer diese nur durch die Tiergartentunnel verlassen. Durch den Tunnel am Alexanderplatz können Autos in Richtung Grunerstraße auf die „Insel“ fahren. Nach Angaben der BVG gibt es Umleitungen auf vier Straßenbahn- und 25 Buslinien. Die Linie 100 wird von 5.30 bis 12.30 Uhr ganz eingestellt. Der U-Bahnhof Schillingstraße ist von 5 bis 15 Uhr am Sonntag geschlossen.

Weitere Rennen und Läufe folgen

Der Halbmarathon ist im Berliner Rennkalender traditionell das erste Großereignis im Jahr. Am 14. Mai folgt der „Big 25 Berlin“, er ist mit über 10 000 Läufern Europas größtes 25-Kilometer-Rennen. Start und Ziel liegen am Olympiastadion, die Strecke führt durch City West und Tiergarten bis Mitte und zurück. Der „Velothon“, Berlins größtes und Deutschlands zweitgrößtes Radrennen, findet am 18. Juni bereits zum zehnten Mal statt. Erstmals gibt es neben der 60er und der 120er auch eine 180-Kilometer-Strecke. Am 23. und 24. September folgt der echte Marathon, wie immer die Skater am Sonnabend, die Läufer am Sonntag.