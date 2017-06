Der erste Schwertransporter fährt gegen 10 Uhr vor. "Trafö" steht drauf, für Transport- und Fördertechnik. Er soll hier einen Teleskopstapler und eine Hebebühne abliefern, erzählt der Fahrer. Sind das jetzt die Werkzeuge, mit denen man nach dem missglückten ersten Versuch vom Mittwoch ein zweites Mal versuchen will, das symbolträchtige Rad von der Volksbühne in Mitte abzubauen? Die junge Frau von der Volksbühne, die ihm entgegenkommt, winkt ab. Diese Lieferung sei für das Volksfest am Sonnabend.

Stimmt das? Oder ist es nur ein weiterer Teil der Inszenierung, die sich seit Tagen um den Abbau zentraler Symbole rund um die Volksbühne abspielt, wie am vergangenen Wochenende des "OST"-Schriftzuges auf dem Dach des Theaters?

Am Mittag begannen die Arbeiter zu buddeln

Gegen 12 Uhr zumindest kommen Arbeiter und machen sich mit Spaten an das Erdreich rund um das verrostete Metallrad mit den Beinen ran, wie ein Anwohner berichtet. Offenbar wollen sie jetzt versuchen, die Skulptur wieder soweit frei zu buddeln, dass man ein zweites Mal versuchen kann, das Objekt aus der Erde zu hieven.

Danach soll das Rad nach Avignon zum dortigen Theaterfestival reisen, bevor es in Berlin saniert und dann wieder an seinen angestammten Platz zurückkehren soll. So sieht es zumindest eine Einigung der Theaterleute mit der Senatskulturverwaltung vor.

Mehr zum Fortgang der Arbeiten vor der Volksbühne in Kürze.