Die Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) hat sich hinter die Forderungen der streikenden Pfleger und Krankenschwestern an der Charité gestellt. Arbeitsbedingungen und Personalausstattung in der Pflege an Krankenhäusern müssten bundesweit verbessert werden, sagte sie am Dienstag.

Natürlich dürfe der Streik nicht zu Lasten der Patienten gehen. Kolat forderte den Bund auf, „verbindliche Personalvorgaben“ für die Krankenhäuser festzulegen und für die Finanzierung zu sorgen. Trotz des Pflegenotstands habe der Bund das Gegensteuern „verpennt“. Tsp