Am Donnerstag brachen vier Männer aus der JVA Plötzensee aus, sie entkamen über den Lüftungsschacht einer Kfz-Werkstatt auf dem Gelände. Nur einen Tag später der nächste Fall: Ein 30-Jähriger kehrt am Freitag nicht aus dem offenen Vollzug zurück. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Ausbrüchen aus Berliner Gefängnissen. Ausgewählte Fälle im Rückblick:

September 2016

Aus einer Vorführzelle im Kriminalgericht Moabit fliehen zwei U-Häftlinge, indem sie aus schlecht gesicherten Fenstern in den Hof springen.

Juli 2015

Zwei Männer fliehen innerhalb einer Woche bei unbegleiteten Ausgängen. Einer ist Bankräuber und bereits sechsmal aus der Haftanstalt Tegel entwichen.

August 2014

Ein Häftling entweicht bei einem Zoobesuch. Auch er entkam schon mal 2006 im Kriminalgericht in einer Verhandlungspause durch ein Toilettenfenster.

Juni 2014

Vier Häftlinge brechen aus dem Jugendgefängnis am Friedrich-Olbricht-Damm aus. Sie nutzten Decken, um ein Tor mit Stacheldraht zu überwinden.

Mai 2014

„Sportliche Leistung“ sagt Justizsenator Thomas Heilmann (CDU): Zwei Männer in der JVA Moabit sägen Gitter durch, seilen sich mit Laken ab.

Juni 2011

Drei Häftlinge brechen aus der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik aus. Sie ließen sich in einem leeren Parterrezimmer einschließen, verbogen die Fenstergitter.

Juli 2011

Tagelang zersägt ein Häftling das Gitter am Badezimmer eines anderen Häftlings – und flieht aus dem Haftkrankenhaus in Buch. Schon zum zweiten Mal.

August 2009

Eine Gefangene klettert über den zwei Meter hohen Ordnungszaun der Frauenhaftanstalt Lichtenberg. Bedienstete sollen unaufmerksam gewesen sein.

September 2006

Ein Angeklagter bedroht einen Justizangestellten in der Mittagspause im Gericht Moabit mit einer Scherbe, fesselt ihn und nimmt dessen Schlüssel mit.

Oktober 2005

Beim Freigang flieht ein zuvor als gefährlich eingestufter Drogenhändler: Eine Sozialarbeiterin ließ ihn allein auf die Toilette des Café Kranzler gehen.

September 2003

Ein Häftling klammert sich auf dem Gefängnishof in Tegel unter ein Dienstauto und rollt so in die Freiheit.