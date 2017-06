Es gehört zu den Gepflogenheiten von Depeche-Mode-Konzerten, dass in ihrem Verlauf Sänger Dave Gahan seinem Kompagnon und Gitarristen Martin Gore die Bühne überlässt, in der Regel bei zwei oder drei Songs. Das gehört sich so, um nicht zu sagen: Das ist das Mindeste. Denn Gore schreibt den Großteil der Stücke der Band, er ist der Noel, der zwar seinen Bruder Liam braucht (obwohl: Oasis? Wie klein sind die denn im Vergleich! Egal), die Showelemente, die Exaltiertheit, ohne den Depeche Mode aber trotzdem quasi nichts wären. Das ist Routine, könnte man sagen, und doch scheinen diese Gore-Gesangseinlagen diesem Abend im Olympiastadion, an einem Abend, an dem das Wetter eine nicht unwichtige Rolle spielt, dem Auftritt von Depeche Mode das gewisse Etwas zu geben, das nötige Gefühl, die Größe, zu der nicht nur die Menschenmenge und das Stadion beitragen, sondern die plötzlich etwas mit Erhabenheit zu tun hat.

Gore singt eins der ältesten Stücke von Depeche Mode, „A Question of Lust“. Er sieht nicht wirklich gut aus, gezeichnet von was auch immer, schlank, aber nicht athletisch, sondern mehr so abgezehrt, dann das nicht weniger schöne Stück „Home“. Man ist geneigt zu sagen: Er singt mindestens so gut wie Gahan. Dazu gehen die Lichter aus den Handys an, im ganzen Rund, hie und da, ja, ein Feuerzeug, Publikum und Band werden eins. Dave Gahan wird von nun an immer mal wieder auf dem Steg in die vordersten Reihen des Publikums laufen, um die Messe zu lesen, gar keine schwarze, sondern eine mit der Botschaft: Uns gibt es noch, wir können es immer noch, und wenn das mit der Erlösung nichts wird, egal, kann warten, ist trotzdem schön.

Düster-Treibendes und Melancholisch-Zartes

Ja, Depeche Mode sind nicht zuletzt mit einem neuen Album auf Tour, mit „Spirit“, ihrem 14. Werk in fast vierzig Jahren Bandgeschichte. Es ist dies kein schlechtes Album, die Songs fügen sich gut in das Gesamtwerk der Band, in dieses Best-Of-Konzert, sie sind besser als die, die Gore, Gahan und Co vor vier Jahren vorstellten, als die von „Delta Machine“ (von dem Album spielen sie an diesem Abend nichts). Die „Spirit“-Songs haben einerseits etwas Düster-Treibendes, wie der Telekom-Song „Where‘ s the revolution“, andererseits etwas Melancholisch-Zartes wie „Cover“.

Was aber vorher selbst eine einzige Routine war, dieser Auftritt der fünfköpfigen Band, mit Videos, die zu manchem Song laufen, mit den Schlangenbewegungen von Gahan in seinen roten Schuhen, seiner schwarzen Weste mit nichts mehr drunter (das rote Jäckchen hatte er schnell abgestreift), mit seinen ewigen Griffen in den Schritt, (warum macht er das bloß?), seinen Hosenhüpfern, all das ist nun ein Fest, eine Feier, die das Pathos zelebriert.

Ein Gefühlsüberschwang, dem man sich nur schwer entziehen kann

Natürlich ist das sinnlos und leer - wozu soll Pathos überhaupt gut sein als für das Vermitteln von Gefühlen, die jeden Einzelnen über sich selbst hinaustragen?, und doch hat es was, ist es schwer, sich dem zu entziehen: Music for the Masses halt. Zumal es dann an diesem wild-sommerlichen Abend doch noch richtig stark zu regnen beginnt, ausgerechnet als Depeche Mode ihren Super-Alt-Hit „Everything Counts“ spielen. Nun hat die Band alle Wettergötter an ihrer Seite, es zuckt und blitzt und leuchtet am Himmel, und die nachfolgenden Großstücke „Stripped“, „Enjoy The Silence“ und „Never Let Me Down Again“ wirken noch weltenentrückter, großartiger und weit weg von jedem Rock-Quatsch als sowieso.

Der Rest, die Zugaben, das ist schließlich Malen nach Zahlen. Martin Gore hat noch einmal einen Solo-Auftritt, performt „Strangelove“. Die Verbeugung vor David Bowie mit „Heroes“ ist gleichfalls hübsch, es klingt ganz anders, zurückgenommen, gar nicht bohrend und pumpend, wie aus einer anderen Zeit. Depeche Mode, das beweist dieser Auftritt, sind sehr gegenwärtig, selbst wenn sie für ihr Publikum vor allem als Erinnerungstrigger fungieren, nichts wirkt hier aus der Zeit gefallen. Ein Pop-Dinosaurier, ganz bei sich und immer noch recht beweglich. Nicht nur die Erlösung kann warten, auch die Revolution.