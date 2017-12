Depeche Mode

Aus dem Ballsaal weht „I just can’t get enough“ herüber: We walk together/We’re walking down the street/And I just can’t get enough/And I just can´t get enough.

Der Augenblicksschädling

Es ist nicht einfach, sich einen Weg durch die labyrinthischen Gänge zu bahnen. Es ist voll, aber der Fluss stockt auch deshalb, weil stets jemand die Gattin oder den Gatten, sich selbst, die Austernbar, die Champagnerstände oder eine Ansammlung von Partyleuten fotografiert.

Hier feiert die Smartphone-Fraktion. Der Bundespresseball ist wie jedes Live-Event betroffen vom weltgrößten Augenblicksschädling: dem Handy. Auf der Jagd nach Authentizität will jeder die Sekunde konservieren, die kostbar erscheint. Sogar beim Tanzen, hält mancher das Handy fest im Arm wie eine Geliebte. So fressen sich die Augenblicksentwerter durch den Ball. Alle sind hier, aber auch woanders.

Fundsätze

„Lindner hat sich davongestohlen!“ – „Dem Ball fehlt die Mitte.“ – „Was macht mein Steuerberater hier?“ – „Die Hälfte der Fracks ist geliehen.“ – „Wir können nicht so lange wählen, bis es passt.“ – „Erst hatten wir Mutti Merkel, jetzt haben wir den strengen Papa Steinmeier.“ – „Wer Neuwahlen will, begeht politischen Selbstmord.“ – „Die FDP hat sich wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt.“ – „Wir sind Schönwetterdemokraten. Mal sehen, was der Winter bringt.“ – „Das Land steht vor ’ner schweren Lungenentzündung.“ – „Politiker sind die letzten Helden in einer postheroischen Zeit.“

Der Rücken

Ich stehe in der Bel Etage und sehe Ulrich Deppendorf, den früheren Leiter des ARD Hauptstadt-Studios mit seiner Frau Ursula. Endlich mal ein aufrichtiger Schnauzer und nicht so ein Hipster-Existenz-Gespinst. Ob wir uns einen Augenblick unterhalten könnten? Eine gewisse Erschöpfung nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen sei zu spüren, sagt er, es seien weniger Spitzenpolitiker da als sonst, eher zweite Reihe. Was die Einschätzung der Lage angeht, halte er es mit Wolfgang Schäuble „Das ist eine Bewährungsprobe, keine Staatskrise.“ Gerade lobt er den Bundespräsidenten, als der wie aufs Stichwort auftaucht.

Wir schütteln uns die Hände, ich vollziehe ganz und gar unfreiwillig einen staatsapplaudierenden Diener mit dem Kopf und senke ihn auch vor Frau Büdenbender mit der freundlichsten Demut. Unvermutet finde ich mich im Zentrum des Geschehens wieder. Im Zentrum und unversehens am Rand. Ich klebe an Steinmeiers Rücken. Die Leibwächter haben eine Art Kreis um uns gebildet. Alle Blicke zielen jetzt auf den ersten Mann im Staate. Ich werde unsichtbar, ein Appendix mit Notizblock, ein Ohr, das nichts hört, denn Steinmeier schirmt mit seinem breiten Rücken jeden Lauschangriff ab. Nur das Wort „verrückt“ taucht einmal auf.

Sekt auf dem Bundespresseball 2017. Foto: Thilo Rückeis

Streit unter Kollegen

„Is doch dekadent hier!“

„Und warum trägst du dann Smoking?“

„Dienstlich! Außerdem von einem Kollegen geliehen.“

„Man siehts!“

„Bitte?“

„Es spannt!“

„Wenn ich ehrlich bin … diese Veranstaltung ist doch aus der Zeit gefallen!“

„Die Republik macht sich locker, amüsiert sich, kommt ins Gespräch, zeigt sich selbstbewusst.“

„Für mich wirkt das bieder zugleich protzig. Und was heißt schon Republik? Das is ’ne Blase!“

„Du bist ein lustfeindlicher Protestant.“

„Und du ein festangestellter Katholik mit integriertem Zapfhahn.“

„Rituale sind wichtig.“

„Mich erinnert das an Helmut Dietls ,Kir Royal’ und diesen Fabrikanten Haffenloher, der Baby Schimmerlos kaufen will: ‚Ich scheiß dich zu mit meinem Geld.’“

„Komm, lass uns was trinken gehen, sonst bekomm ich schlechte Laune.“

Der Graf

Ist das Mainhardt Graf von Nayhauß? Ein kleiner, zerbrechlich wirkender Mann geht durch die Lobby. Er erinnert mich an den romantischen Schriftsteller und Kammergerichtsrat E.T.A. Hoffmann, er wirkt, als habe er eine lange, lange Reise durch schneeverwehte Tannenwälder hinter sich gebracht, der legendäre Chronist der Bonner Republik, Jahrgang 1926. Seit 1981 erschien seine gefürchtete Kolumne „Bonn vertraulich“ in der „Bild“-Zeitung. „Ich will den Ball nicht kritisieren, weil ich weiß, wie viel Mühe es gekostet haben muss, ihn zu organisieren. Er ist ein bisschen groß geworden und sehr laut. Überall war Musik oder der Bundespräsident schaute vorbei. Aber mir hat’s dennoch gefallen.“

War Jamaika das Thema des Abends? „Ach, wissen sie, hier und da mag Jamaika in den Gesprächen vorgekommen sein, aber in meinem Alter, da geht es doch meistens um das Wiedersehen mit Freunden.“ Und früher? In Bonn? Wie war der Bundespresseball in der Bonner Republik? „Da fallen mir zwei Dinge ein. Nach Mitternacht sang Friedrich Nowottny von der ARD mit dem Bundespräsidenten Scheel Arien mit einem Sektkübel als Mikrophon und Horst Ehmke, der Kanzleramtsminister, bewarf die heimgehenden Ballgäste mit Schneebällen. So war Bonn!“

Links und frei

„Die Entscheidungen sind nicht beim Ball gefallen.“ Katja Kipping amüsiert sich. Sie zieht mit ihrer Parteifreundin Caren Lay durch die Nacht. Sie wirken so vertraut wie die königlichen Schwestern in Johann Gottfried Schadows Prinzessinnengruppe, die im Treppenhaus des Adlon steht. „Ich saß mit Wolfgang Kubicki und seiner Frau Annette Marberth-Kubicki an einem Tisch. Wie sie bei den Sondierungsgesprächen auf seinen Hemdenwunsch reagiert hat, zeigt mir, dass sie die Coolere in der Beziehung ist.“

Nein, sie habe in diesem Jahr mit keinem Herren von der CSU getanzt, eher sei so ein individuelles Freitanzen angesagt gewesen. Ihr Fazit? „Man sollte sich nicht von steifen Anzügen täuschen lassen, unter diesen Anzügen schlägt nicht selten ein Tänzerherz und ich habe viele Männer ausgelassen tanzen gesehen. Das fand ich erfreulich.“

23.22 Uhr, Foyer, „Rock me Amadeus“