An manchen Abenden dröhnen hier die Bässe von Tanzmusik bis auf die Straße, durch einen Spalt sieht man flackerndes Licht. Dabei ist es doch eigentlich nur ein von einer Plane umhülltes Vakuum, das sich hinter der grauen Metalltür gegenüber dem Außenministerium befindet. Doch hinter der Fassadensimulation der Schinkel’schen Bauakademie zwischen Kupfergraben und Friedrichswerderscher Kirche befindet sich einer der ungewöhnlichsten temporären Veranstaltungsräume, die die Stadt derzeit zu bieten hat.

Herzstück ist der von außen unsichtbare, mit roten Ziegeln rekonstruierte Meistersaal mit gut 200 Quadratmetern. Das Kappengewölbe, das drei Säulen aus Sandstein und Kunststein tragen, hat eine Deckenhöhe von fast sechs Metern. Dazu kommen ein knapp 100 Quadratmeter großer Empfangsbereich sowie Toiletten. Bis zu 200 Gäste passen hier bei Empfängen oder Partys rein, für die der Raum gemietet werden kann. Organisiert wird das von einer Firma namens Global Sunshine. Die zeigt hier, wie es hinter der Fassade aussieht.

