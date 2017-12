Für viele Südkoreaner ist Berlin ein Symbol der Hoffnung – steht die Stadt doch dafür, dass der Traum einer friedlichen Wiedervereinigung Wirklichkeit werden kann. Daran erinnert seit gut zwei Jahren eine Holzpagode am südlichen Ende des Potsdamer Platzes. Der im Auftrag Südkoreas errichtete „Pavillon der Einheit“ wurde von dem zum Unesco-Weltkulturerbe zählenden Pavillon im Garten des Königspalastes Changdeokgung in Seoul inspiriert.

Die grüne Tür des Berliner Nachbaus ist allerdings meist verschlossen, „Betreten verboten!“ warnt ein gelbes Schild davor. Wer wissen will, wie es dahinter aussieht, erfährt das auf einem Prospekt, den es in einem Fach links des Treppenaufgangs gibt: Die sechs Dachbalken im Innern sind mit Kranichen, Drachen und Fledermäusen verziert – traditionelle Glücksbringer in Ostasien. Unter dem Pavillon sitzen derweil die Berliner Glücksbringer Dutzende Tauben finden hier Schutz vor Wind und Wetter.

