Ein Defekt an der Sprinkleranlage hat die Bühne der Deutschen Oper Berlin unter Wasser gesetzt - und zur Absage von zwei Aufführungen des Staatsballetts am ersten Weihnachtsfeiertag geführt. "Aufgrund eines technischen Defekts der Sprinkleranlage wurde die Bühne der Deutschen Oper Berlin unter Wasser gesetzt", teilte das Staatsballett Berlin am Sonntagabend mit.

Auch die geplanten Vorstellungen "Der Barbier von Sevilla" am 26.12. und die Vormittagsvorstellung der Ballettschule am 27.12. können nicht wie geplant stattfinden. Der Kartenverkauf wurde bis auf weiteres ausgesetzt.

Schaden noch nicht absehbar

Am Montag waren Techniker vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen: Die Beleuchtungs- und Kommunikationsanlagen haben Schaden genommen, die Dekoration blieb glücklicherweise verschont, so die Sprecherin der Deutschen Oper am Montagnachmittag gegenüber dem Tagesspiegel. Man müsse aber den Trockenvorgang abwarten, um zu sagen, wie groß der tatsächliche Schaden ausfällt. Glücklicherweise hätten nur einige wenige Gäste nicht rechtzeitig von dem heutigen Vorstellungsausfall erfahren und waren umsonst zum Opernhaus gefahren.

Unklar ist bislang, welche Vorstellungen bis zum Ende des Jahres noch stattfinden werden. Über den aktuellen Stand informiert das Opernhaus auf seiner Homepage. Die Tickets der ausgefallenen Vorführungen werden rückerstattet.