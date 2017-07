Der Deutsche Wetterdienst hat für Freitagabend eine amtliche Unwetterwarnung für Berlin herausgegeben. Von Nordwesten ziehen Gewitter auf, die heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 90 Stundenkilometern und Hagel mit Korngrößen um 4 cm.

Erst letzte Woche erlebte die Hauptstadt einen Jahrhundertregen. Innerhalb eines Tages ist in Berlin so viel Regen gefallen wie sonst im ganzen Juni. Der Verkehr auf Straßen und Schienen stand vielerorts still. Die Feuerwehr wurde zu über 1000 Einsätzen gerufen.

Eine amtliche Unwetterwarnung besteht außerdem für Nordwest-Brandenburg. Hier werden extreme Unwetter befürchtet.