Wie sagt man einer Wirtin, die einem ans Herz gewachsen ist, „Mach’s jut!“? Was tut man in einer liebgewordenen Kneipe, deren Zukunft plötzlich völlig ungewiss ist? Küsschen, Drücken, Schulterklopfen, Tränchen ganz ungeniert kullern lassen – und, hicks, zum Trost nicht nur eine Molle kippen. Punkt 14 Uhr ist es am Sonntag soweit im Charlottenburger Traditionslokal „Wilhelm Hoeck 1892“ an der Wilmersdorfer Straße 149. Da schließt die langjährige Wirtin Tanja Rudolph letztmals für ihre Gäste die Tür auf – zum „Restetrinken“.

Tanja Rudolph, die langjährige Wirtin des "Hoeck" Foto: Christoph Stollowsky

Und schon ein paar Minuten später sind sie alle da. Die Hoeck-Fans ab 40 aufwärts. Rappelvoll ist der Laden. Draußen, vor den großen Fenstern, wirbelt der Schnee vom Himmel. Drinnen rücken sie zusammen um die runden, gescheuerten Holztische. Schulter an Schulter, mit festem Griff ums Pils, als wollten sie ihr Hoeck verteidigen, nachdem die Besitzer des Hauses Tanja Rudolph wie berichtet gekündigt haben und niemand weiß, wie’s nun weitergeht in diesem gut 125 Jahre alten Schankraum, in dem schon Zille gezeichnet hat. Wo es beim ersten Schluck zurückgeht in die Kaiserzeit, weil alles noch so aussieht wie einst – von der dunklen Holzvertäfelung über die rasselnde Registrierkasse bis zu den Regalen mit der Schnapsflaschen-Parade von anno dazumal.

Axel bestellt ein Pils, 67 ist er alt und pensionierter Postbote. „Hier stand schon mein Opa am Tresen“, erzählt er. Rechts, neben der früheren Musikbox-Nische, löscht der Stammtisch von Ruth, Peter und weiteren Kumpels seinen Kummer. „Seit Jahren“ treffen sie sich hier jeden Donnerstag. Und gleich nebenan zieht der älteste Stammtisch Schluck für Schluck über den Kapitalismus her. Fast alle über 70, ein Bildhauer ist dabei, ein früherer TU-Professor. Als Studenten gründeten sie hier in den 60ern ihre Lokalrunde, gemeinsam sind sie im Hoeck älter geworden. „Das ist unser zweites Wohnzimmer“ sagt Dietrich, der Bildhauer. „Wenn da jetzt so ’ne schickimicki Lounge reinkäme, es wäre ’ne Katastrophe.“

Um 15 Uhr sind schon die meisten Bierfässer leer, Einer ruft nach Persico. Auch schon alle? „Nee“, ruft die Bedienung, „da liegt noch ’ne Flasche.“ Und dann verabschiedet sich das Hoeckteam von seiner Chefin. „Tanja, du bist wunderbar!“ ruft Koch Mirko. „Tschau, allet Jute – trotz alledem.“