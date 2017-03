Die Staatlichen Museen zu Berlin haben nach dem spektakulären Raub im Bodemuseum in der Nacht zu Montag in allen 19 ihrer Museen in der Hauptstadt die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, das sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel am Dienstagvormittag. Dazu gehören unter anderem das Pergamonmuseum, die Alte Nationalgalerie, das Alte Museum, das Neue Museum sowie das Kulturforum in Tiergarten.

Genauere Angaben zu den Sicherheitsvorkehrungen wollte der Sprecher nicht machen, dazu würde man sich generell nicht äußern.

„Wir sind schockiert, dass die Einbrecher unserer Sicherheitssysteme überwunden haben, mit denen wir seit vielen Jahren unsere Objekte erfolgreich schützen. Die Täter sind mit großer Gewalt vorgegangen und wir sind froh, dass kein Personenschaden entstanden ist. Nun hoffen wir, dass die Täter gefasst werden und die kostbare Münze unbeschadet in das Münzkabinett des Bode-Museums zurückkehren wird", teilte der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, Michael Eissenhauer, am Montag in einer Stellungnahme mit.

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte ins Bode-Museum ein und stahlen eine 100 Kilogramm schwere Münze "Big Maple Leaf" mit dem Konterfei von Queen Elizabeth II.. Sie ist aus reinem Gold. Der Nennwert beträgt eine Million Dollar, das Material ist beim aktuellen Goldpreis rund 3,7 Millionen Euro wert. Die Täter sind auf der Flucht.