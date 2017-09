Am vergangenen Freitag wurde ein 35-Jähriges Mitglied der Hells Angels in Rostock festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, in den Jahren 2015 und 2016 knapp 1,5 Tonnen Marihuana in Berlin verkauft zu haben. Er soll die Drogen bei einem 29-Jährigen besorgt haben, der sich bereits seit Oktober 2016 in Haft befindet. Den Haftbefehl gegen den 35-Jährigen wurde von der Berliner Staatsanwaltschaft erlassen.

In der Rostocker Wohnung des Rockers fanden die Beamten unter anderem eine scharfe Schusswaffe, zwei Kartons mit je 50 Schuss scharfer Munition, eine Schreckschusswaffe sowie circa ein Kilogramm Amphetamin. Die gemeinsamen Ermittlungen des Fachkommissariates beim Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft Berlin dauern an.