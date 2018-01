Noch wenige Stunden vor Auktionsende hatten die beiden BVG-Sneaker-Paare bei 2000 Euro gleichgestanden, dann zog die Schuhgröße 44 doch noch einmal um 370 Euro nach vorn, bevor am frühen Sonntagabend der Hammer fiel. Jedenfalls in Gedanken, schließlich war es ja nur eine Online-Auktion bei Ebay, bei der die BVG die beiden allerletzten Paare der von Adidas kreierten Schuhe angeboten hatte.

72 Gebote hatte es für die Größe 44 gegeben, 57 Gebote für die Größe 41 1/3, die für 2000 Euro den Besitzer wechselte. Die Berliner Kältehilfe darf sich also über eine 4370-Euro-Spende freuen, denn verdienen wollte die BVG mit der Auktion nichts mehr, hatte schon zuvor angekündigt, dass sie den Erlös weiterreichen wolle.

Insgesamt kamen 500 Paar der BVG-Sneaker in den Verkauf, was in der nach solchem Schuhwerk gierenden Szene für erhebliche Aufregung sorgte. Tagelang hatten Sneakerfans vor dem Szeneshop "Overkill" in der Köpenicker Straße in Kreuzberg ausgeharrt, dort war eine der beiden Verkaufsstellen. Ursprünglich wollte sich die BVG die beiden allerletzten Paare selbst in die Vitrine stellen, entschied dann aber um und ließ beiden Paare versteigern.