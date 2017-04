Baulärm, Straßensperrungen, fehlende Parkplätze. Seit mehr als einem Jahr spüren die Anwohner rund um den Berliner Erholungspark Marzahn die Auswirkungen der Internationalen Gartenausstellung (IGA). In der Preispolitik der Veranstalter ist jedoch keine besondere Ermäßigung für Anlieger vorgesehen. Dies soll sich nach Willen des Berliner Abgeordneten Kristian Ronneburg (Die Linke) nun ändern.

Der Politiker fordert angesichts der eingeschränkten Lebensqualität einen Tag der offenen Tür: "Auch bei anderen Gartenschauen hat es in der Vergangenheit ein spezielles Angebot für Anwohner gegeben." Neben den offensichtlichen Einschränkungen sorgt sich Ronneberg auch um die Erholung der Menschen in Marzahn-Hellersdorf: "Den gesamten Sommer über wird den Anwohnern der Zugang zum Grün verwehrt."

Personalausweis als Eintrittskarte?

Auch für die Umsetzung hat der Politiker bereits einen Vorschlag: Demnach sollen in einem Radius rund um das IGA-Gelände alle Straßen erfasst werden. Mit ihrem Personalausweis könnten Anwohner so am Eingang zeigen, dass sie ermäßigungsberechtigt sind. Die Pressestelle der IGA war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.