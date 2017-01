Am heutigen Mittwoch wird in Hamburg die Elbphilharmonie festlich eröffnet. In Berlin tut man sich dagegen weiter schwer mit dem größten Beuprojekt. Deshalb hier noch einmal im Überblick: So ist der Stand beim BER.

VERSCHIEBUNGEN

Die Eröffnung des Hauptstadt-.Flughafens BER ist mehrmals verschoben worden. Ursprünglich sollte der Flugbetrieb am 3. Juni 2012 in Schönefeld starten. Die Einladungen für den Festakt waren bereits gedruckt, als die Flughafengesellschaft dann doch eingestehen musste, der BER sei noch aufgrund mangelnden Brandschutzes nicht betriebsfähig. Das ist jetzt 1684 Tage her.

NEUERÖFFNUNG

Nach allen offiziellen Aussagen soll der Flughafen noch Ende diesen Jahres eröffnet werden. "Es kann Ende 2017 werden, aber auch Anfang 2018", sagte der BER-Aufsichtsratschef, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), am Wochenende im Tagesspiegel-Interview. Aber die Zweifel an diesen Angaben werden bei Experten immer größer. Der Flughafen hofft, dass das Bauordnungsamt des Landkreises Dahme-Spreewald trotz verspätet eingereichter Unterlagen im Januar die letzte Baugenehmigung erteilt, den so genannten sechsten Nachtrag.

ist ein BER–Start in nur elf Monaten angesichts der Rückstände an allen Ecken quasi unmöglich geworden. Die Bauarbeiten im Terminal, die erst im März, dann im Sommer, zuletzt im Dezember fertig sein sollten, sind noch nicht beendet. Auch bei der Technischen Inbetriebnahme der Systeme liegt man inzwischen deutlich hinterher. Selbst das Südpier, ein relativ einfacher Seitenflügel, das man für fertig hielt, ist nicht abgenommen. Bei den Abnahmen hatte man festgestellt, dass Löschwasserleitungen nicht richtig dimensioniert waren und Nacharbeiten nötig sind.