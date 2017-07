Das wird eine stadtweite Demonstration des guten Bürgersinns und freiwilligen Engagements. Am 8. und 9. September heißt es beim Aktionstag „Gemeinsame Sache“ erneut: Ein Tag für ein schönes Berlin. Der Tagesspiegel ruft gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband zur Teilnahme an den Aktionstagen am Freitag, dem 8. September, und Sonnabend, dem 9. September, auf. Wie in den Vorjahren werden viele Berlinerinnen und Berliner auf die Straße gehen und sich unübersehbar für ein gepflegtes Stadtbild und soziales Miteinander einsetzen.

Beim Aktionstag 2016 haben sich Menschen bei über 200 Aktionen in allen Bezirken zusammengefunden, um ihr Wohnumfeld zu verschönern, um Grünanlagen zu pflegen, Schmierereien zu beseitigen, Parkbänke zu streichen, Bäume zu pflanzen, Flüchtlinge zu unterstützen oder soziale Einrichtungen und Schulen zu renovieren. Bürgerinitiativen, Quartiersräte, Hausgemeinschaften, Eltern und Mitarbeiter von Kindertagesstätten, Lehrer und ihre Schulklassen, oder auch Kirchengemeinden haben dem Bürgersinn ein Gesicht gegeben. Zudem haben Handwerker, Betriebe, Wohnungsbauunternehmen und Banken mit ihren Beschäftigten vielfältige Projekte initiiert oder gemeinsam mit Schulen oder sozialen Einrichtungen verwirklicht.

Unter www.aktionstag-fuer-ein-schoenes-berlin.de können Aktionen angemeldet werden. Auf dieser Seite finden sich auch weitere Infos und Beispiele von früheren Aktionstagen. Selbstverständlich können Sie wählen, an welchem der beiden Tage Sie aktiv werden möchten. Eines versprechen wir: Der Tagesspiegel wird viele Initiativen vorstellen, Projekte begleiten und umfänglich über die Einsätze berichten.