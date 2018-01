Nicht locker gelassen - und am Ende das Ziel erreicht: Berlins Landesschülerausschuss kann endlich einen Haken unter seine langjährige Forderung nach einem eigenständigen Schulfach Politik machen. Am Mittwoch war sein gesamter Vorstand in die Bildungsverwaltung am Alexanderplatz eingeladen, um zusammen mit Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) den Kompromiss für das neue Fach vorzustellen.

Demnach ist ab Sommer 2018 geplant, dass das Fach Politische Bildung gestärkt wird. Als erster Schritt soll es als Teilnote auf dem Zeugnis erscheinen. Damit soll verhindert werden, dass das Fach im Unterricht weiterhin an den Rand gedrängt wird. Ab dem Schuljahr 2019/20 dann soll es eine leicht veränderte Stundentafel für die Klassen 7 bis 10 geben.

Ausgangspunkt ist eine Erweiterung des bisherigen Lernbereichs der Gesellschaftswissenschaften um das Fach Ethik. Das war nach einem Vorstoß der SPD-Bildungsexpertin Maja Lasic bereits absehbar. Konkret bedeutet das, dass Schulen dem bisher achtstündigen Fach Ethik - je zwei Stunden pro Jahr - maximal zwei Stunden wegnehmen können. Sie könnten aber auch bei Geografie oder Geschichte Abstriche machen. Allzu sehr soll aber kein Fach gekürzt oder gestärkt werden: In einer neu zu überarbeitenden Verordnung werden Mindest- und Höchststundenzahlen festgelegt werden.

Ausgangspunkt: Nicht noch mehr Unterricht

Der Kompromiss war schwierig - in den vergangenen Wochen war die Lage zunehmend verzwickt geworden: Zwar gab es viele Stimmen, die den Schülern und ihrer Forderung nach mehr Politik in der Schule zustimmten, aber im Detail wurde es dann immer wieder schwierig. Kern der Frage war immer, ob es insgesamt mehr Unterricht geben soll oder ob die zusätzliche Stunden zwischen Klasse 7 und 10 einem anderen Fach weggenommen werden soll.

Beide Varianten erbrachten Widerspruch, wobei der zusätzliche Unterricht besonders deutlich abgelehnt wurde. In diesem Zusammenhang meldeten sich auch die Gymnasien zu Wort.

Ihre wichtigste Vertretung, die Vereinigung der Oberstudiendirektoren (VOB), positionierte sich entschieden gegen „jegliche Erhöhung der Stundentafel“ an Gymnasien. Mit bis zu 34 Stunden pro Woche sei das Volumen „ausgereizt“. Auch eine Kürzung von Profil- oder Wahlpflichtstunden zugunsten des Politikunterrichts wurde einstimmig abgelehnt. Allerdings unterstützen die Gymnasialleiter den Ansatz der Bildungsverwaltung, die gesellschaftswissenschaftlichen Fächern zu einem Kontingent zusammenzulegen und das Fach Politik aus diesem Kontingent heraus zu stärken: Jede Schule hätte dann einen gewissen Handlungsspielraum für eigene Prioritäten.

Befürchtungen der Fachvertreter

Das allerdings hatte zuvor Fachvertreter mit Hinweis auf eine drohende „Zersplitterung der schulischen Landschaft“ abgelehnt: Sie wollten darum feste Stundenvorgaben für ganz Berlin.

Um Spielraum zu gewinnen, forderte daher auch der VOB, das Fach Ethik in das Kontingent hineinzurechnen, wie schon Lasic vorgeschlagen. Dafür votieren letztlich auch der Landesschülerausschuss sowie die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Hildegard Bentele.

Innerhalb der Koalition war dies aber umstritten, weil Ethik geschwächt würde: Bisher steht dem Fach mehr Zeit zu als allen anderen gesellschaftswissenschaftlichen Fächern.

Schulleiter warnen vor "Schubladendenken"

Auch die Vereinigung der Berliner ISS-Schulleiter (BISS) hatte sich vergangene Woche zu Wort gemeldet. Auch die plädierte für die Schaffung größerer Lerneinheiten oder Lernbereiche, beispielsweise die Zusammenfassung der Fächer Geschichte/Politische Bildung, Erdkunde und Ethik zum Lernbereich Gesellschaft an Schulen - genau so, wie es jetzt passieren soll.

Der BISS-Vorstand legt Wert auf die Feststellung, "dass er die Bedeutsamkeit politischer Bildung erkennt und betont". Allerdings könnten Schulen politische Bildung auch anders vermitteln. Als Bespiele nennt er themenspezifischer Projekte - etwa im im Rahmen von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ oder „Lernen durch Engagement“.

Es gebe auch „Tage der Vielfalt, Tage der Erinnerung oder Europa-Tage“. Jedenfalls müsse im Fokus globales, vernetztes oder ganzheitliches Lernen stehen und nicht ein fächerzentriertes „Schubladendenken“. Ein weiteres Fach mache politische Bildung nicht zwangsläufig „erlebbar“. Die Schulen sollten hier Möglichkeiten und damit auch Freiräume erhalten, dass sich Schülerinnen und Schüler in Projektform mit den entsprechenden Themen über "mehr als nur 45 Minuten in der Woche auseinandersetzen können".