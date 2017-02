Verkehrschaos in Kreuzberg am Montagmorgen. Stoßstange an Stoßstange stehen die Autos in den Straßen rund um den Platz der Luftbrücke, besonders auf dem Tempelhofer Damm stadteinwärts, auf der Duden-, Katzbach-, und Boelckestraße. Grund für die Staus ist eine Sperrung auf dem Mehringdamm. Wegen einer umfangreichen Fahrbahnabsenkung musste die Polizei die Straße zwischen Platz der Luftbrücke und Fidicinstraße Richtung Innenstadt am Freitagabend komplett absperren - wie lange die Sperrung anhält, ist noch unklar. Damit ist eine wichtige Nord-Süd-Achse in Berlin unterbrochen. Ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale Berlin sagte am Montagmorgen auf Nachfrage, ein Gespräch mit dem zuständigen Bauleiter um 14 Uhr solle Erkenntnisse zu den Gründen für die Absenkung bringen.

Umfahrung ab Platz der Luftbrücke empfohlen

Tausende Autofahrer müssen sich über – ausgeschilderte – Umwege durch die Kieze quälen. Verkehrsteilnehmern wird geraten, den Bereich ab Platz der Luftbrücke weiträumig zu umfahren. Auch in den U-Bahnzügen darunter wird es voller werden. Die U-Bahn fährt unter der Baustelle einfach hindurch.

Über die Ursachen des Einbruchs ist nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale weiter nichts bekannt. Von den für Montag geplanten Arbeiten erhoffe man sich aber Erkenntnisse sowohl hinsichtlich der Ursache als auch zu den nötigen Maßnahmen. Der zuständige Stadtrat Florian Schmidt erfuhr nach eigenen Angaben erst durch den Anruf des Tagesspiegels – zwölf Stunden nach Sperrung –, dass diese wichtige Straße überhaupt unterbrochen ist.

Arbeiter waren aber schon am Sonntagvormittag vor Ort; Experten begutachteten die Schäden.

Wasserbetriebe: Ein Wasserrohr ist nicht geplatzt

Das Nadelöhr befindet sich direkt vor der Haustür der Verkehrslenkung Berlin, die im Tempelhofer Flughafengebäude sitzt. Sie immerhin kannte den Schaden, konnte aber keine Angaben zu den Folgen machen.

Die Wasserbetriebe schauten ebenfalls in ihre Akten: Ein Wasserrohr, das platzen könnte, sei nicht der Grund.

Auch im BVG-Tunnel - alles in Ordnung

Und auch die BVG hat in ihrem U-Bahntunnel nachgeschaut: Alles in Ordnung, keine Schäden. Am Samstagnachmittag wurde der Asphalt über dem etwa 20 Quadratmeter großen Loch mit Presslufthämmern beseitigt, die genaue Ursache konnte aber noch nicht festgestellt werden. In Fachkreisen heißt es, möglicherweise habe sich Sand unter der Fahrbahn durch Austrocknung verdichtet, so dass ein Hohlraum entstand. Auch ein abgesenkter Grundwasserspiegel kann zu solchen Schäden führen. Selbst wenn alles gut läuft, kann die Reparatur mehrere Tage dauern.

Unten drunter liegt der U-Bahnhof. Schäden sind aber nicht zu sehen. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Die Fahrt Richtung Innenstadt ist unterbrochen. Stadtauswärts rollt's. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Engpass Mariendorfer Damm

Der neue Engpass in Kreuzberg ist mehr als anstrengend für die vielen Nutzer. Denn gerade erst letzte Woche hatte der Berliner Nord-Süd-Verkehr hier wieder regulär rollen können, gab die Verkehrsinformationszentrale an, nachdem die Baustelle am Mariendorfer Damm einige Kilometer weiter südlich endlich abgeschlossen war. Ein Abwasserrohr war im August gebrochen. Der Mariendorfer Damm blieb seitdem zwischen Kaiserstraße und Alt-Mariendorf stadtauswärts gesperrt.

Engpass Siegessäule

Und nicht nur in Kreuzberg staut sich der Verkehr unter den oft maroden Straßen dieser Stadt. Dienstag war unter der Straße des 17. Juni – also auf der Ost-West-Achse – ein Wasserrohr gebrochen. Zwischen Großem Stern und Yitzhak-Rabin-Straße steht seitdem nur eine statt drei Fahrbahnen zur Verfügung – mit entsprechenden und nervenaufreibenden Folgen.

Engpass Warschauer Brücke

Ebenfalls große Behinderungen gibt es im östlichen Stadtteil: Dort ist seit Donnerstag die Warschauer Brücke ein Engpass, weil nur noch eine statt zwei Fahrbahnen zur Verfügung stehen. Der Asphalt ist aufgerissen und kann „erst bei milderen Temperaturen“ repariert werden, teilten die Behörden mit.