In Berlin hat sich die Zahl der offiziell als arbeitssuchend registrierten Flüchtlinge im vergangenen Jahr fast verdoppelt: Sie stieg von rund 15.000 im Juli 2016 auf knapp 28.000 im Juni dieses Jahres. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor.

Der Hintergrund ist, dass viele Geflüchtete, die in Berlin in den vergangenen zwei Jahren angekommen sind, erst nach und nach als arbeitssuchend registriert werden. Bei den Qualifikationen der „Arbeitssuchenden im Kontext von Fluchtmigration“, wie die offizielle Bezeichnung lautet, zeigt sich ein sehr gespaltenes Bild. Die größte Gruppe der in Berlin arbeitslos gemeldeten Flüchtlinge (8505) hat Abitur oder eine vergleichbare Hochschulreife. Aber fast ebenso viele, nämlich 8116 Menschen, haben nicht einmal einen Hauptschulabschluss. Bei 6311 Geflüchteten gibt es dazu keine Angaben. Einen Hauptschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation haben 2224 arbeitssuchende Flüchtlinge, Mittlere Reife haben 1491 und über die Fachhochschulreife verfügen 1232 Arbeitssuchende.

Da ein Großteil der Geflüchteten in Berlin daher und auch wegen fehlender Qualifikationsnachweise als geringqualifiziert eingestuft wird, gibt es umfangreiche Maßnahmen von Industrie-, Handels- und Handwerkskammern sowie der Bundesagentur für Arbeit, über Qualifikationserfassungsmaßnahmen in den Betrieben, etwa durch Probearbeiten, Vorkenntnisse zumindest teilweise anzuerkennen. Denn auf dem stark formalisierten deutschen Arbeitsmarkt geht fast nichts ohne Zertifikat oder Berufstitel.

Allerdings haben auch viele Hochqualifizierte Probleme, auf dem Berliner Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. So müssen syrische Ärzte, die vor dem Krieg geflohen sind, in ihrer neuen Heimat oft völlig neu anfangen.

Ein Verein, in dem deutsche Mediziner ihren Kollegen helfen, bekam jetzt den Berliner Gesundheitspreis. Seit Ende 2014 gibt es das Mentorenprojekt „Ärzte helfen Ärzten“. Dafür wurde nun der Berliner Verein Alkawakibi e.V. mit einem der beiden ersten Preise in der Kategorie „Berufliche Chancen“ des begehrten, alle zwei Jahre vergebenen Berliner Gesundheitspreises ausgezeichnet.