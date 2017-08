Am Dienstagnachmittag steht eine dichte Rauchsäule über Berlin-Neukölln. Der Grund dafür ist ein Feuer auf dem BSR-Gelände in der Gradestraße. Dort haben mehrere Sperrmüll Container beim Umladen in die Aufbereitungsstation Feuer gefangen, teilte eine Pressesprecherin der BSR auf Anfrage des Tagesspiegels mit.

Die Feuerwehr sei vor Ort, um das Feuer zu löschen. Bei dem Feuer sind keine Personenschäden entstanden, so die Pressesprecherin. Auch seien keine Schadstoffe in die Luft gelangt. Es brenne lediglich Sperrmüll und Altholz. (Tsp)