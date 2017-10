Der Notruf erreichte die Feuerwehr um 7.13 Uhr am Dienstagmorgen. Rund 20 Einsatzkräften rückten zur Täubchenstraße aus, wo ein Feuer in der Souterrain-Wohung einer dreigeschossigen Villa ausgebrochen war. Mitbewohner sollen laut Polizei Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen haben. Die Täubchenstraße liegt nahe der Krummen Lanke.

Nach Angaben der Feuerwehr stand Mobiliar in der Wohnung in Flammen, das Feuer war mit rund zehn Quadratmetern Ausdehnung aber leicht unter zu Kontrolle zu bringen. In der Wohnung fand die Feuerwehr eine leblose Person. Bei ihr soll es sich um die 98-jährige frühere Eigentümerin des Hauses handeln. Sie hatte dem Vernehmen nach das Haus verkauft, wohnte aber weiter in der Souterrain-Wohnung.

Nach ersten Untersuchungen der Polizei ist das Feuer weder durch Vorsatz noch durch Fremdverschulden entstanden, vermutet wird ein technischer Defekt.