Berlin ist das 13. Bundesland, in dem Eier aufgetaucht sind, die mit dem giftigen Stoff Fipronil versäucht waren. Der Stoff war, verbotenerweise, in Anti-Läusemitte enthalten, welches in Ställen eingesetzt wurde. Betroffen ist ein Supermarkt in Spandau, wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Freitag mitteilte - genauer will er nicht werden. Der Hersteller des "Frühstückprodukts", wie es der Sprecher nennt, habe sich selbst bei der Senatsverwaltung gemeldet, als er festgestellt habe, dass in seinen Produkten belastete Eier enthalten waren und diese auch an den Spandauer Supermarkt geliefert wurden. Das Produkt ist inzwischen aus dem Sortiment genommen worden, versichert die Senatsverwaltung. Der Bezirk müsse nun allerdings prüfen, ob Packungen davon bereits verkauft wurden.

Auch alle anderen Berliner Bezirke wurden von der Senatsverwaltung angewiesen, auf Fipronil-Eier zu kontrollieren. Ohne Hilfe der Hersteller und Bauern könne man das aber kaum schaffen, so der Sprecher. "Eier sind in so vielen Produkten verarbeitet, dass wir nicht alle prüfen können."

Die giftbelasteten Eier sind an einer Nummer erkennbar, der Verbraucherschutz hatte diese Kennzeichnungen veröffentlicht. Kauft man unverarbeitete Eier, kann jeder selbst prüfen, ob sie mit dem Giftstoff belastet sind oder nicht. Hier können auch die Bezirke kontrollieren. Eier, die als Zutat in anderen Produkten enthalten sind, können jedoch nur durch den Hersteller als betroffen identifiziert werden.

Bis auf den Fall in Spandau gab es aber noch keine weiteren Meldungen, heißt es aus der Senatsverwaltung.