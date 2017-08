Jetzt sind auch in Berlin Produkte mit Eiern aufgetaucht, die mit dem giftigen Stoff Fipronil versäucht sind. Einem Stoff, der verbotenerweise, in Anti-Läusemitte enthalten war, welches in Ställen eingesetzt wurde.

"Viele, möglicherweise alle Berliner Kaufland-Filialen sind mit belasteten Eiern beliefert worden", sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Freitagnachmittag. Die Information sei über das Schnellwarnsystem bei der Behörde sowie bei den Märkten eingegangen. "Wir nehmen an, dass Kaufland die Waren bereits entfernt hat", sagt der Sprecher. Nun schwärmen die Mitarbeiter der Bezirksämter aus, um das zu kontrollieren.

Auch ein ein Supermarkt im Norden von Spandau war bereits von den giftigen Eiern betroffen. Der Hersteller des "Frühstückprodukts" hatte sich selbst bei der Senatsverwaltung gemeldet, als er festgestellt habe, dass in seinen Produkten belastete Eier enthalten waren und diese auch an den Spandauer Supermarkt geliefert wurden. Das Produkt ist inzwischen aus dem Sortiment genommen worden, versichert die Senatsverwaltung. Klaus Sareika, Referent des zuständigen Spandauer Stadtrats Stephan Machulik (SPD) erklärte, dass das betroffene Produkt nie in einem Regal gelandet ist und somit sich auch kein Einkäufer Sorgen machen müsse.

Eier in fertigen Produkten enthalten

Alle Berliner Bezirke wurden von der Senatsverwaltung angewiesen, ihre Produkte auf Fipronil-Eier zu kontrollieren. Ohne Hilfe der Hersteller und Bauern könne man das aber kaum schaffen, so der Sprecher der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz. "Eier sind in so vielen Produkten verarbeitet, dass wir nicht alle prüfen können."

Die giftbelasteten Eier sind an einer Nummer erkennbar, die der Verbraucherschutz veröffentlicht hatte. Kauft man unverarbeitete Eier, kann jeder selbst prüfen, ob sie mit dem Giftstoff belastet sind oder nicht. Danach gehen auch die Kontrolleure.

Eier, die als Zutat in anderen Produkten enthalten sind, können jedoch nur durch den Hersteller als betroffen identifiziert werden.