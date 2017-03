Die Flüchtlingsunterkunft an der Leonorenstraße in Lankwitz darf gebaut werden. Das beschloss das Verwaltungsgericht am Donnerstag. Die 13. Kammer unter Richter Matthias Schubert hatte zu einer im Eilverfahren ungewohnten Maßnahme gegriffen und einen Ortstermin direkt an dem zu bebauenden Grundstück anberaumt. 48 Antragsteller vereinte Rechtsanwalt Matthias Dombert in diesem Verfahren; über 40 Personen waren zum Termin gekommen. Da sie großen Redebedarf hatten, zog sich der Termin zwei Stunden hin.

Die Antragsteller bewohnen die "Leonorengärten", weiße, schmucke Reihenhäuser direkt neben dem Stadtbad und der Eisbahn. Ende Februar waren im benachbarten Park 200 Bäume gefällt worden, weil auf dem Gelände, das dem landeseigenen Klinikkonzern Vivantes gehört, ein MUF errichtet werden soll, eine modulare Unterbringung für Flüchtlinge also. 450 Personen sollen hier untergebracht sein, viel mehr also, als in den weißen Häusern wohnen. Das Gericht stellte fest, dass die Bäume zwar verfrüht gefällt wurden, dass dies aber im Ergebnis unschädlich ist.