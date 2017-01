Eine Maschine von Air Berlin drehte laut dem Portal Flightradar24.com am Mittwoch bei einem Flug von Saarbrücken nach Berlin über Eisenach in Thüringen plötzlich ab und landete in Nürnberg. Laut Air Berlin gab es einen technischen Defekt an einem der Triebwerke. "Die Pilotin hat daraufhin aus Sicherheitsgründen ein Triebwerk abgeschaltet und sich für eine priorisierte Landung am Flughafen Nürnberg entschieden", schreibt die Fluggesellschaft auf Tagesspiegel-Anfrage. Es hab zu keiner Zeit Gefahr für die Passagiere oder die Crew bestanden.

Die Maschine ohne Probleme auf dem Flughafen Nürnberg gelandet. An Bord waren 45 Fluggäste und vier Crewmitglieder. Das Flugzeug wird jetzt von Technikern geprüft. Die Passagiere werden umgebucht.