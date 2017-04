Wie hoch darf Schulgeld sein, ohne dass die soziale Entmischung freier Schulen verschärft wird? Dieser Frage muss sich der Senat jetzt erneut stellen, denn das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) will Ende April erstmals für alle sogenannten Privatschulen den Umfang der elterlichen Zahlungen veröffentlichen. Dies kündigte WZB-Wissenschaftler Michael Wrase im Gespräch mit dem Tagesspiegel an. Dabei könnte es manche Überraschung geben.

Denn die Elterngebühren klaffen extrem auseinander – von rund 100 Euro monatlich bei den konfessionellen Schulen bis zu 1000 Euro, die internationale Schulen von den Eltern verlangen – zusätzlich zu 400 bis 500 Euro staatlichem Zuschuss, den alle freien Schulen pro Kind erhalten. Die Frage, die sich daraus ergibt: Bieten die Schulen genügend Stipendien an und auch eine Einkommensstaffelung, die auch armen Schülern den Zugang ermöglicht?

Die Frage ist auch deshalb von Bedeutung, weil laut Grundgesetz eine „Sonderung nach den Besitzverhältnissen“ durch freie Schulen nicht gefördert werden darf. Damit argumentiert die Bildungsverwaltung in einem „Informationsblatt zum Schulgeld und zur Einhaltung des Sonderungsverbotes“ und legt fest, dass das „Einstiegsschulgeld“ für die unterste Einkommensgruppe nicht über 100 Euro liegen soll. Diese Summe leitet die Verwaltung aus einer – allerdings interpretierbaren – Äußerung des Bundesverfassungsgericht ab.

Das Schulgeld ist nach Einkommen zu staffeln

Eines ist schon jetzt klar: Nicht alle freien Schulen halten sich an diese Vorgabe. So gibt es mindestens eine Einrichtung, die ihre Einkommensstaffelung nicht transparent auf der Homepage veröffentlicht, sondern den Eltern nur auf Nachfrage ein Entgegenkommen anbietet. Andere Schulen staffeln zwar transparent, beginnen aber nicht mit 100 sondern höher.

Spätestens wenn all diese Fakten vom WZB präsentiert werden, könnte die Bildungsverwaltung in Erklärungsnot kommen, warum sie die Einhaltung ihrer eigenen Vorgaben nicht kontrolliert – zumal es in den Reihen von SPD, Linken und Grünen genügend Vertreter gibt, die eine stärkere Reglementierung der freien Schulen fordern und hoffen, dass eine Begrenzung des Schulgeldes das Wachstum der freien Schulen eindämmen könnte.

Der Staat soll freie Schulen "schützen und fördern"

Die freien Schulen sind daher alarmiert. Der Sprecher der Waldorfschulen Berlin-Brandenburg, Detlef Hardorp, hat gerade einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er die Argumentation des WZB ebenso angreift wie die angeblich vom Bundesverfassungsgericht empfohlene 100-Euro-Grenze. Hardorp legt nachvollziehbar dar, dass die Verfassungsrichter diesen Betrag in einem ganz anderen Zusammenhang erwähnten und sich sogar ausdrücklich dagegen entschieden, sich auf eine bestimmte Schulgeldhöhe festzulegen. Zudem erinnert Hardorp daran, dass laut Grundgesetz die freien Schulen „zu schützen und zu fördern“ seien. Wenn der Senat tatsächlich verhindern wolle, dass die freien Schulen hohe Schulgelder kassieren, müsse er sie eben finanziell besser ausstatten.

Zurzeit bekommen die freien Schulen lediglich 93 Prozent der "vergleichbaren" staatlichen Personalkosten ersetzt: Ausgaben für die Gebäude müssen sie aus ihren Elternbeiträgen ebenso erwirtschaften wie den „Rest“ der Personalausgaben und Ausgaben für besondere Angebote. Nur starke Träger wie die Kirchen oder Stiftungen können es sich also leisten, dennoch geringe Elternbeiträge zu nehmen. Demnach ist es der Senat selbst, der durch schwache Zuschüsse die hohen Schulgeldkosten mitverursacht. Darüber wurde nie ehrlich diskutiert.

Die Expansion ruft Rot-Rot-Grün auf den Plan

Zwar hat die SPD-geführte Bildungsverwaltung schon seit rund zehn Jahren den freien Schule in Aussicht gestellt, die Finanzierung umzustellen und die Transparenz zu erhöhen – mit einer besseren Finanzierung können sie aber nicht rechnen, nach allem, was man aus der Koalition hört. Ohnehin ist Rot-Rot-Grün alarmiert darüber, dass Jahr für Jahr neue freie Schulen hinzukommen. Darunter sind zunehmend auch Schulgründer, die sich speziell um sozial Schwache kümmern wollen, weil sie von den staatlichen Schulen enttäuscht sind. Darauf hat die Bildungsverwaltung bisher keine Antworten gefunden - zumal die staatlichen Brennpunktschulen noch immer eine hohe Schülerquote ohne Abschluss ins Leben schicken.