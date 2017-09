Vermutlich in Folge eines Herzinfarktes stürzte ein Radfahrer gestern früh von seinem Fahrrad in Friedrichshagen und verstarb wenig später in einem Krankenhaus. Der 60-Jährige fuhr auf dem Radweg im Fürstenwalder Damm in Richtung Salvador-Allende-Allee. Gegen 8.30 Uhr verlor der Mann vermutlich aufgrund eines Herzinfarktes die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Reanimationsversuche von Rettungskräften am Unfallort und im Krankenhaus blieben erfolglos, der Mann verstarb. (Tsp)