Michael Kötter breitet die Arme aus wie ein Stadtführer vor einem bedeutenden Bauwerk. „Sie befinden sich hier im Zuschauerraum unserer Music Hall“, sagt der Projektentwickler der Anschutz Entertainment Group und klopft sich dabei ein wenig weißen Staub vom Trenchcoat. Der 42-Jährige steht zwischen Medienvertretern in einem riesigen Betontrog in der ersten Etage des im Rohbau nahezu fertiggestellten Gebäudes. Am Boden zu seinen Füßen ein weitläufiges Stahlgeflecht, in das noch Zement gegossen wird. Um ihn herum bis zu 25 Meter hohe graue Wände, aus denen die künftigen Zuschauerränge hervorragen. Über den Köpfen der graue Berliner Himmel - das Dach fehlt noch. Es braucht schon viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass hier bereits vom Winter 2018 an Popkonzerte oder Sport-Events stattfinden werden.

Doch in diesen Tagen hämmern und kreischen hier noch die Baumaschinen mit Hochdruck, drehen sich fünf Kräne über dem Gelände des künftigen Mercedes-Platzes an der Mühlenstraße gegenüber der East Side Gallery am Spreeufer in Friedrichshain. Der Platz wird das Herzstück des von der Anschutz Group entwickelten und für rund 200 Millionen Euro gebauten neuen Stadtquartiers direkt vor der einstigen O2-World- und jetzigen Mercedes-Benz-Arena.

Büros, Luxuswohnungen, Hotels, Entertainment. Rund um den Mercedes-Platz entsteht ein völlig neues Viertel. Foto: promo

Am frühen Dienstagnachmittag jedoch stand die Baustelle für eine Feierstunde still: Etwa 16 Monate nach dem ersten Spatenstich wurde für alle vier neuen Gebäude rund um den 6500 Quadratmeter großen Mercedes-Benz-Platz Richtfest gefeiert. „Wir liegen bestens im Zeitplan“, sagte Projektchef Michael Kötter und bedankte sich beim beauftragten Generalunternehmer Hochtief. Einen Seitenhieb auf Berlins Pannenbaustellen wie den Großflughafen BER oder die jüngst endlich wiedereröffnete Staatsoper, verkniff er sich, obwohl dies durchaus angebracht gewesen wäre. Unglaublich rasch wuchsen am Tor zur Mercedes-Arena die Bauten in diesem Jahr empor. Stattdessen lobte Kötter wie alle weiteren Redner die „Vision“ des „neuen Stadttreffpunktes oder Marktplatzes, auf dem Menschen ihre Freizeit genießen und sich austauschen können“. Für dieses Konzept habe man die Bebauung rund um den neuen Platz geplant.

Zwei Hotels und Zalando ziehen ein

Was wird dort in den kommenden Monaten bis zur geplanten Eröffnung des neuen Stadtquartiers im Herbst 2018 alles fertiggestellt? Wer den Mercedes-Platz künftig von der Mühlenstraße aus betritt, flaniert erstmal über einen „typischen Berliner Stadtplatz“, sagt Michael Kötter und meint damit den mit Granitsteinen gepflastert Boden im Schatten von Platanen. Links, an der Nord-Westseite, befindet sich ein großer siebenstöckiger Beherbergungskomplex, in den zwei Hotels einziehen: ein Indigo Design Hotel mit 118 Zimmern und ein Hilton Business Hotel, das 254 Zimmer anbietet. Gegenüber, an der Südost-Seite, steht ein sechsstöckiges Bürohaus mit rund 9000 Quadratmetern Bürofläche. Es ist bereits vermietet, der Mode-Onlinehändler Zalando zieht ein. Auf dem Dach des Hauses befindet sich ein rundum verglastes öffentliches Besucherzentrum, von dem man weit über Berlin blickt.

"Hier oben beginnt Las Vegas"

Dahinter, zur Arena-Halle hin, verändert der Platz seinen Charakter. „Hier oben beginnt Las Vegas“, scherzen die Planer. Rechterhand grenzt die neue „Music Hall“ ans Bürogebäude. Es entsteht eine Multifunktionshalle, „in der so gut wie alles stattfinden kann, von Konzerten über Sport bis zu Comedy“, heißt es in einer Werbebroschüre. Rund zweieinhalbtausend Sitzplätze im Parterre, auf zwei Rängen und in etlichen Logen bietet der große Saal. Die „Music Hall“ sei „die kleine Schwester“ der Mercedes-Benz- Arena, heißt es bei der Anschutz Entertainment Group (AEG), beide Hallen sollten sich keine Konkurrenz machen, sondern sinnvoll ergänzen. Die weltweit tätige AEG des US-Unternehmers und Milliardärs Philip Anschutz betreibt seit 2008 Berlins größte Eventhalle, die Arena – und sie wird auch die „Music Hall“ managen.

Das vierte Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite des Las Vegas-Bereichs gibt die Anschutz Group hingegen in die Hände der UCI-Kinowelt-Gruppe und eines großen Bowling-Betreibers. Noch balanciert man in diesen Tagen über rohe Betonstufen, Pfützen und Bretter in den künftig größten, 15 Meter hohen Saal des Multiplex-Kinos mit etwa 600 Plätzen. Ein Spalier von Stützen trägt die gerade eingezogene Betondecke. Drumherum entstehen 13 weitere kleinere Vorführräume. Gesamtplatzzahl: 2500.

Denkmalgeschützt. Die East Side Gallery an der Spree zieht viele Touristen an. Foto: T. Rückeis

Und das Bowlingcenter? Es befindet sich in der ersten Etage. Insgesamt werden 28 Bahnen gebaut, „das reicht, um eine Weltmeisterschaft auszutragen“, sagen die Planer. Zum Center gehört auch ein großflächiger Gastronomiebereich mit Restaurant-Terrasse. Von dort schaut man auf die Mercedes-Benz-Arena und die Warschauer Brücke. Vor dieser wird derzeit am neuen Einkaufszentrum „East Side Mall“ gleichfalls mit vollem Einsatz gehämmert, als ob sich beide Baustellen einen Wettstreit lieferten.

Es soll bunt werden

Doch „am schönsten“, so schwärmen die Planer, werde der Blick auf den Mercedes-Platz zwischen Music-Hall und dem Kino- und Bowling-Komplex sein: Im Dunkeln angestrahlte Wasserspiele mit Fontänen sollen dort rauschen, Platanen Schatten spenden und zwischen den Bäumen sollen zwölf Meter hohe, schlanke „Medientürme“ auf Screens für Filme und anderen Events im „Las Vegas“-Stadtquartier werben.

„Klare Kante an der East Side Gallery“ – so wirbt die Anschutz-Group für die Architektur des Mercedes-Benz-Platzes. Denn alle vier Gebäude des künftigen Eingangsbereiches zur Arena-Halle sind im kantigen Kastenstil entworfen, die Fenster sind wie auf karierten Blocks symmetrisch angeordnet. Elegante Rundungen sucht man vergebens.

Umstritten. Der Wohnturm „Living Levels“ steht auf einem Filetgrundstück am Wasser. Foto: dpa

Dennoch: Der Platz werde „lebendig sein und wirken“, versichern die Planer und kontern damit Kritik, schon jetzt mache das Areal durch die anthrazitfarbene Mercedes-Arena und die nahezu schwarze Mercedes-Zentrale ganz in der Nähe einen düsteren Eindruck. „Nein“, versichert Michael Kötter, „wir bemühen uns auch um Farbigkeit.“