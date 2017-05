Überraschende Wende in der Debatte zu einen Stadionneubau von Hertha BSC: Einer Machbarkeitsstudie zufolge, die Hertha Ende März in Auftrag gegeben hatte und die einen Umbau des Olympiastadions hin zu einer neuen Fußballarena prüfen sollte, hat ergeben, dass dies grundsätzlich möglich ist. Werner Gegenbauer, Präsident von Hertha BSC, äußerte sich überrascht: „Wir waren ursprünglich davon ausgegangen, dass ein Umbau des Olympiastadions nicht in Betracht kommt." Es gebe somit nun eine dritte "sehr ernstzunehmende Alternative" für den Standort der neuen Hertha Fußballarena, so Gegenbauer. Die Umsetzbarkeit wolle man nun gemeinsam mit dem Senat "eingehend und zeitnah" prüfen, sagte der Hertha-Präsident.

Regierender und Sportsenator optimistisch

Vom Senat gibt es bereits positive Reaktionen auf die Studie, die das Architekturbüro Gerkan, Marg und Partner (gmp) erstellt hat. Der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD), sagte: "Jetzt geht es darum, die Möglichkeiten Berlins und die Ansprüche von Hertha in Einklang zu bringen, damit das Spielerlebnis für alle Berlinerinnen und Berliner noch unmittelbarer und packender zu machen.“ In einer Pressemitteilung der Senatsinnenverwaltung hieß es zudem, dass die ersten Entwürfe zeigen würden, dass das Olympiastadion auch als Fußballarena "eine einzigartige spektakuläre Spielstätte" sein könne. Demnach soll das Stadion neue und steilere Tribünen bekommen. Die blaue Tartanbahn der Leichtathleten dürfte damit verschwinden.

Innensenator Geisel: "Eine gute Nachricht für die Sportstadt"

Auch der Senator für Inneres und Sport, Andreas Geisel (SPD), freute sich über das Ergebnis der Studie: "Das ist eine gute Nachricht für die Sportstadt Berlin und für alle Hertha-Fans. Ich freue mich, dass wir nun gemeinsam mit Hertha BSC diesen Weg gehen können. Auch wenn noch eine Menge Detailarbeit vor uns liegt, bin ich sehr optimistisch, gute Lösungen zu finden.“

Zuvor hatte Hertha mit einer anderen Studie einen Stadionneubau an mehreren Standorten geprüft. In die engere Auswahl waren letztlich zwei Orte gekommen: Direkt neben dem Olympiastadion im Olympiapark in der Nähe des alten Hockey-Geländes oder im brandenburgischen Ludwigsfelde. Die Baupläne im Olympiapark sind wegen des Denkmalschutzes aber umstritten und gegen den Standort Ludwigsfelde hatten sich heftiger Protest bei den Hertha-Fans formiert.