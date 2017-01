Es soll eine "Hommage an die Opfer des Anschlags" werden, eine "Geste der Solidarität". Insgesamt hundert Lkw-Fahrer wollen am Donnerstag mit einer gemeinsamen Fahrt zum Breitscheidplatz der Berliner Terroropfer gedenken. Die Fahrt wurde bei der Berliner Polizei von einer Privatperson mit polnischem Namen angemeldet. Los geht es um 12 Uhr in Wildau am A10 Center. Von dort aus machen sich die Lkw-Fahrer dann auf den Weg nach Charlottenburg. Um 15 Uhr soll sich die Versammlung auflösen.