Die Verpasste

Der Mann fährt Ski wie ein junger Gott, außerdem macht er gerne Ausflüge ins Umland. Ich wiederum schenke gern Dinge, die sich verbrauchen, weil ich es hasse, wenn überall was herumsteht. Was also lag näher, als ihm zum Geburtstag im Mai einen Gutschein für Wasserski- und Wakeboardfahren zu schenken? Dachte ich jedenfalls. Und machte einen Fehler, aus dem ich gelernt habe.

Ich kaufte einen Gutschein, bezahlte ihn also. Der Mann stellte sich schlauer an. Wann immer er mir einen Gutschein schenkte, war dieser selbst gemalt. „Frühstück ans Bett in Kopenhagen“ etwa, eine „Städtetour nach Breslau“ und sogar „ein neues Fahrrad“ sollte ich bekommen.

Und was war schließlich? Nüschte. Ich habe nie was eingelöst und ihm damit eine Menge Geld gespart. Selbst schuld! Der Mann ist mittlerweile weg, mein bezahlter Gutschein für ihn aber, der muss hier noch irgendwo herumliegen. Vielleicht kann der Sohn ihn eines Tages einlösen. Fatina Keilani



Die Unentschlossene

Bücher, Filme, Musik, Blumen, Theater, Kleidung vom gehobenen Schweden, ein Tag auf einem Reiterhof in Brandenburg – wenn mir alle Jubeljahre die Kiste mit den ungenutzten Gutscheinen in die Hände fällt, blitzt mir eine ganze Welt aus lauter tollen Dingen und Möglichkeiten entgegen. Allein für den Stapel Parfümerie-Gutscheine würde ich zehn Fläschchen feinstes französisches Duftwasser bekommen.

Würde, hätte, könnte. Natürlich habe ich mir in den letzten paar Jahren Bücher und Kleidung gekauft, bin ins Theater gegangen, ich war sogar mal wieder reiten und überrasche mich selbst mit Blumen. Aber eben ohne Gutschein. Denn das setzt mich unter Druck: Die finanzielle Vorleistung, die jemand anderes (offensichtlich unter Zeitdruck und mangels anderer Ideen) erbracht hat, kann ich nicht einfach verschleudern für den erstbesten Bildband, den ich nie wieder anschaue, oder für ein Theaterstück, das auch nur die kleinste Möglichkeit birgt, mich zu langweilen. Die Auswahl muss wohlüberlegt sein. Und die Kiste mit den Gutscheinen wird immer voller. Angie Pohlers

Die Uneinlösbare

Woher ich die Idee hatte, weiß ich nicht mehr. Es ist auch nicht so, dass meine Eltern mir und meinem Bruder immer alles verboten hätten – eher im Gegenteil habe ich rückblickend den Eindruck, dass sie das Verhältnis zwischen Regeln und Remmidemmi ziemlich gut getroffen haben. Und trotzdem schrieb ich, damals etwa acht Jahre alt, diesen Wunsch auf meine Weihnachtsliste: „Ein Tag, an dem ich machen kann, was ich will“.

Kann man ja mal versuchen. Ich weiß noch, dass ich im allgemeinen Weihnachtstaumel den Wunsch schon wieder vergessen hatte, als mein Vater ganz zum Schluss (diesen Coup wendet er, breit grinsend, heute noch gern an) eine kleine weiße Streichholzschachtel aus der Hosentasche zog. „Für Dich!“ stand darauf, darin ein kleiner Zettel, zugeklebt mit einem goldenen Stern, darauf die Worte, liebevoll gemalt von meiner Mutter: „Gutschein für: einen Tag, an dem Du alles machen kannst, was Du willst.“

Ich konnte es nicht glauben. Wochenlang überlegte ich, was ich mit der geschenkten Freiheit anfangen sollte. Die eigentliche Größe des Geschenkes habe ich erst Jahre später richtig begriffen: Meine Eltern schenkten mir das Vertrauen, mit den unendlichen Möglichkeiten umzugehen zu können. Ich habe sie nicht enttäuscht. Denn eingelöst habe ich den Gutschein nie. Anke Myrrhe

Der Berechnende

Die Liebe, sie war erloschen – das wusste ich, das wusste sie. Aber Schlussmachen kurz vor Weihnachten? Tränen, Vorwürfe und böse Worte während des Fests der Liebe? Bloß nicht! Stillschweigend einigten wir uns stattdessen darauf, die Affäre vorerst weiterlaufen zu lassen. Und weil es fortan galt, den schönen Schein zu wahren, musste natürlich auch ein Geschenk her.

Bei der Suche danach meldete sich dann aber meine kostenoptimierende, neoliberale Seele zu Wort. Wenn die Affäre in wenigen Wochen Geschichte wäre, so rechnete ich mir aus, würde ich ein allzu hohes Investment bitter bereuen. Allerdings: Würde ich gänzlich ohne Präsent unterm Tannenbaum auftauchen, hielte sie mich für einen herzlosen, geizigen Neoliberalen. Auch keine Option.

Der Ausweg aus diesem Dilemma? Ein Gutschein, natürlich. Genauer noch: ein Gutschein für eine gemeinsame Urlaubsreise nach Tel Aviv (die ich hoffte, niemals antreten zu müssen). Mein Plan wurde gleichwohl durchschaut, „dasjanett“, nuschelte die (fast) Verflossene nach Öffnen des Umschlags und wandte sich alsbald wieder dem Weihnachtspunsch und den Keksen zu. In die israelische Küstenstadt ist die Dame dann übrigens doch noch gereist – zwei Jahre später mit ihrem neuen Freund. JCB

Was bei Gutscheinen zu beachten ist

Wie lange gilt der Gutschein? Wer einen Gutschein geschenkt bekommt, sollte ihn nicht ewig in der Schublade liegen lassen. Denn nach drei Jahren wird das Geschenk wertlos, dann ist der Anspruch verjährt. Maßgeblich ist das Jahr, in dem der Gutschein gekauft worden ist. Ein im Juli oder November 2017 gekaufter Gutschein muss bis zum 31. Dezember 2020 eingelöst sein. Zulässig sind allerdings auch kürzere Fristen, allerdings dürfen auch diese nicht zu knapp bemessen sein. Ein Gutschein über eine Kosmetikbehandlung oder eine Stadtrundfahrt können beispielsweise auf ein Jahr befristet sein. Und wer einen Gutschein für ein bestimmtes Event bekommt, etwa ein Theaterstück, muss ihn während der Spielzeit nutzen und kann ihn nicht aufheben.

Geld statt Gutschein? Nicht jedes Geschenk gefällt: Wer sich seinen Gutschein lieber auszahlen lassen will, braucht aber Verhandlungsgeschick. Denn der Verkäufer ist dazu nicht verpflichtet. Einfacher ist es, wenn man seinen Geschenkgutschein nicht auf einen Schlag, sondern Stück für Stück einlösen möchte, etwa bei Kinotickets. Entsteht dem Händler kein Verlust und ist das für ihn technisch machbar, dürfte dem nichts entgegenstehen.

Und wenn der Laden pleite ist? Dann hat man leider Pech gehabt. Statt der Ware oder der Dienstleistung hat man dann nur noch einen Anspruch gegen den Insolvenzverwalter. Und der ist deutlich weniger, manchmal sogar gar nichts wert. hej