Jetzt schlägt’s 13 – zumindest für die Grundschullehrer, die sich am Montag zu einer Kundgebung am Delphi-Kino in Charlottenburg versammelt hatten: Beim Auftakt zu einer Protestwoche der GEW verliehen sie der Forderung Ausdruck, das gleiche Gehalt zu bekommen, das neuerdings die frisch ausgebildeten Grundschullehrer bekommen: A 13, also über 5300 Euro statt 4800.

„Die Kollegen haben anschaulich berichtet, wie es auf die wirkt, wenn sie weniger verdienen als diejenigen, die jetzt neu in den Beruf einsteigen“, sagte GEW-Tarifexperte Udo Mertens.

Der Zeitpunkt der Protestwoche ist nicht zufällig gewählt: Aktuell laufen die letzten Verhandlungen für den Haushalt 2018/19. Bislang ist nur vorgesehen, dass 2000 der 6000 sogenannten Bestandslehrer auf A13 hochgestuft werden.

Aber die Forderung, allen mehr Geld zu geben – auch den DDR-Lehrern für untere Klassen („LuK-Lehrer“) – hat neues Gewicht bekommen, seitdem Brandenburg vorgemacht hat, das dem Besoldungsrechtlich nichts entgegensteht: Brandenburg zahlt den Grundschullehrern ab 2019, und den LuK-Lehrern ab August 2020, das höchste Gehalt.