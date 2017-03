Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) wird nach Tagesspiegel-Informationen wohl ihr Mandat nicht zurückgeben. Die Grünen wollen dem Vernehmen nach wie die SPD prüfen, ob das Hamburger Modell in Berlin durch eine Änderung der Verfassung von Berlin umgesetzt werden kann. In Hamburg ist die Trennung von Amt und Mandat seit 1971 in der Verfassung festgeschrieben. Laut Paragraf 39 dürfen Senatsmitglieder kein Bürgerschaftsmandat ausüben.

Die Entscheidung der Grünen-Politikerin, ihr Mandat nicht zurückzugeben, stieß wie berichtet auf heftige innerparteiliche Kritik. Denn mit einer Mehrheit von 80 Prozent beschlossen die Grünen auf einem Parteitag am 3. Dezember die Trennung von Amt und Mandat. Am Mittwochabend soll in einem Gespräch zwischen Pop, den beiden Landesvorsitzenden Werner Graf und Nina Stahr sowie Mitgliedern des Kreisvorstands in Mitte nach einer Lösung gesucht werden.

Pop fühle sich den Wählern verpflichtet

Die Umsetzung eines solchen Parteitagsbeschlusses ist jedoch nicht konform mit der Verfassung: Es gilt die Mandatsfreiheit eines Abgeordneten, die im Artikel 38 Grundgesetz geregelt ist. Niemand kann einen Abgeordneten zwingen, das Mandat abzugeben. Ramona Pop hatte bei der Abgeordnetenhauswahl ein Direktmandat in Mitte gewonnen. Während des Wahlkampfs hatte sie gesagt, dass sie im Parlament bleiben werde, sollte sie direkt gewählt werden. Als Senatorin sagte sie dem Tagesspiegel: „Ich habe in Mitte ein Direktmandat errungen. Und ich fühle mich meinen Wählerinnen und Wählern verpflichtet.“

Die Linke trennen Amt und Mandat. Die Partei hat einen entsprechenden Parteitagsbeschluss im April 2016 verabschiedet. Die Senatoren Klaus Lederer, Katrin Lompscher und Elke Breitenbach hatten ihre Mandate zurückgegeben. Die SPD hatte auf einem Parteitag im Dezember heftig über die Trennung von Amt und Mandat diskutiert. Heraus kam eine entschärfte Version: Die SPD-Fraktion möge eine Verfassungsänderung zur Trennung von Senatorenamt und Abgeordnetenmandat anstreben – nach Hamburger Modell. Im Berliner Senat würde diese Regelung derzeit vier von fünf Sozialdemokraten betreffen: Michael Müller, Dilek Kolat, Matthias Kollatz-Ahnen und Andreas Geisel.

Ein AfD-Antrag, die Verfassung zu ändern und Senatoren die Ausübung des Mandats zu verbieten, wird derzeit im Rechtsausschuss beraten.