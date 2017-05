Der Tag der Handhygiene fällt alljährlich auf den 5.5. Logisch, denn es sind ja zweimal fünf Finger, die gewaschen werden müssen. In diesem Jahr gewinnt der Tag noch eine zusätzliche Aktualität. Er fällt in eine Periode allerbesten Grippewetters, die noch dazu seit Wochen anhält.

Natürlich verpasst man draußen nicht viel, wenn man schniefend im Bett liegt. Andererseits kann es ja immer sein, dass der Frühling plötzlich doch noch um die Ecke biegt, und dann möchte man fit sein für fröhliche Feste und beschwingte Badeausflüge. Dass regelmäßiges Händewaschen das Erkältungsrisiko dramatisch senkt, sollte inzwischen zur Allgemeinbildung gehören.

Einer repräsentativen Untersuchung zufolge, die von der Kaufmännischen Krankenkasse in Auftrag gegeben wurde, wäscht sich aber nur jeder Fünfte einmal pro Stunde die Hände. Jeder dritte Studienteilnehmer hält den Stopp beim Waschbecken nicht mal vor jeder Mahlzeit für nötig, und 33 Prozent sind zu faul dazu, wenn sie nach Hause kommen. Lediglich nach dem Besuch einer Toilette ist das Händewaschen wirklich verbreitet.

Nicht waschen, aber ekeln

Mit dem Ekel sieht es etwas besser aus. 87 Prozent der Befragten gaben an, öffentliche Toiletten ungern zu berühren. Auch Haltegriffe in Bussen, Treppengeländer, Tastaturen von Geldautomaten und Griffe von Einkaufswagen lösen Berührungsängste aus. Manche Supermärkte haben deshalb Desinfektionstuchspender. Damit orientieren sie sich vorrangig an den Bedürfnissen von Frauen, die weitaus häufiger Desinfektionstücher dabei haben als Männer.

Wer keine dabei hat und eine Mülltonne anfassen muss, mag sich bange fragen, wer die Tonne eigentlich putzt. Ganz sicher wird es der Regen sein. Daran immerhin ist gerade kein Mangel. Der Mai hat hygienisch begonnen.